Hardlinerin in Migrationspolitik – Britische Innenministerin Patel tritt zurück Kurz bevor Liz Truss ihr Amt als Premier in Angriff nehmen wird, gibt Priti Patel ihren Posten in der Regierung auf. Sie gilt als enge Vertraute von Boris Johnson.

Hardlinerin in der Migrationspolitik: Innenministerin Priti Patel Grossbritanniens quittiert ihren Job. Foto: Muhizi Oliver (AP/Keystone/Archiv)

Die britische Innenministerin Priti Patel gab kurz vor der Ernennung von Liz Truss als Premier ihr Amt ab. «Es war die Ehre meines Lebens, unserem Land als Innenministerin in den vergangenen drei Jahren zu dienen», schrieb Patel in ihrem Rücktrittsschreiben an den scheidenden Premier Boris Johnson am Montagabend. Am Dienstag soll die neue Chefin der britischen Konservativen, die bisherige Aussenministerin Liz Truss, Johnson an der Regierungsspitze ablösen.

Patel wird eng mit einigen der umstrittensten Reformen aus der Regierungszeit Johnsons in Verbindung gebracht. So schloss sie ein Abkommen mit der Regierung Ruandas über die Auslagerung der Schutzpflicht Grossbritanniens für Asylsuchende. Der Ruanda-Pakt, der derzeit vom Londoner High Court auf seine Rechtmässigkeit überprüft wird, sieht vor, dass illegal eingewanderte Menschen in Grossbritannien unabhängig von ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags nach Ruanda ausgeflogen werden. Sie sollen dann dort ihren Antrag auf Asyl stellen. Eine Rückkehr nach Grossbritannien ist nicht vorgesehen.

Als «frustrierend» bezeichnete Patel in ihrem Schreiben, dass Migranten den Ärmelkanal von Frankreich nach England illegal überqueren. Daher habe sie vollständig Massnahmen wie sogenannte «Pushbacks» auf See und militärische Einsätze geprüft, schrieb sie.

Umstrittenes Projekt

Ebenfalls ein von Patel vorangetriebenes Projekt war eine Reform des Polizeigesetzes, das nach Ansicht von Kritikern und Kritikerinnen eine ernsthafte Einschränkung des Demonstrationsrechts zur Folge hatte. Proteste können dadurch von der Polizei unter anderem wegen Lärmbelästigung beendet werden.

Ob die konservative Regierung unter Truss jedoch einen moderateren Kurs einschlagen wird, ist mit dem Abgang Patels keineswegs gesagt. Als aussichtsreiche Kandidatin für den Posten der Innenministerin gilt die bisherige Chefjustiziarin Suella Braverman, deren Ansichten als mindestens genauso rechtskonservativ gelten.

Aussichtsreiche Kandidatin für den Chefposten im Innenministerium: Die rechtskonservative Politikerin Suella Braverman. Foto: Tayfun Salci (Keystone/11. Juli 2022)

SDA/fal

