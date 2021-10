Angriff östlich von London – Britischer Tory-Abgeordneter mit Messer attackiert Während einer Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises wurde David Amess in einer Kirche in Leigh-on-Sea von einem Mann angegriffen. UPDATE FOLGT

Der 69-jährige David Amess ist seit 1983 Tory-Abgeordneter. Er wurde während einer Fragestunde für die Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises von einem Mann mit einem Messer attackiert. Foto: David M. Benett (Getty Images)

In Grossbritannien ist ein Abgeordneter der konservativen Tories in seinem Wahlkreis mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben von Polizei und örtlichen Medien wurde David Amess während einer Veranstaltung in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London «mehrere Male» mit einem Messer attackiert. Die örtliche Polizei erklärte, sie sei gegen 12.05 Uhr Ortszeit über den Angriff informiert worden. «Ein Mann wurde wenig später festgenommen und wir suchen sonst niemanden».

Amess war für eine Sprechstunde mit Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises in der Kirche. Er sollte dort Vorschläge und Sorgen der Bevölkerung aufnehmen sowie Fragen beantworten. Der 69-Jährige wurde gemäss Angaben von lokalen Medien beim Angriff verletzt und werde vor Ort behandelt.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde vor einer Sprechstunde mit Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen. Der Mann schrie «Britain first» und schoss und stach auf die Politikerin ein. Die 41-Jährige starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Mord ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.

2010 wurde der Labour-Abgeordnete Stephen Timms von einem Islamisten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Auch dieser Fall ereignete sich während einer Sprechstunde in seinem Wahlkreis.

AFP/SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.