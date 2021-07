Gerichtsstreit mit dem Vater – Britney Spears erkämpft sich ein Stück Freiheit Der Popstar wehrt sich juristisch dagegen, von ihrem Vater weiter bevormundet zu werden. Warum ihr Konflikt weit mehr offenbart als die Luxusschmerzen einer Diva. Jean-Martin Büttner

Britney Spears bei einer Filmpremiere in Los Angeles im Jahr 2019. Die Sängerin tritt seit längerem nicht mehr öffentlich auf. Foto: Getty Images

Ihr Vater habe sie jahrelang kontrolliert, geplagt und juristisch missbraucht, sagte sie. Mehr noch: «Mein Leben lang hatte ich Angst vor ihm.» Das war am Mittwoch bei einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles, einer weiteren von Presse und Fans intensiv verfolgten Verhandlung mit Britney Spears im Mittelpunkt. Die Sängerin sprach am Telefon; sie rang um Fassung und brach zuletzt in Tränen aus.

Wenigstens konnte Spears durchsetzen, was man für selbstverständlich halten würde: dass sie selber entscheiden darf, wer sie im Gerichtsstreit mit ihrem Vater als Anwalt vertreten darf. Sie hat sich für den mächtigen Hollywood-Anwalt Matthew Rosengart entschieden.

Dieser bat ihren Vater James Spears nach dem Hearing, seine «missbräuchliche Vormundschaft» aufzugeben, mit welcher er seit 13 Jahren über seine Tochter geherrscht habe.

Schlag mich einmal mehr

Es geht also nicht um einen sexuellen Missbrauch, obwohl man sich fragt, warum eine Tochter ihr Leben lang vor ihrem Vater Angst haben muss – wenn ihre Version denn stimmt. «Baby hit me one more time», singt Britney im Refrain ihres ersten Welt-Hits – Slang für SM, aber irritierend mehrdeutig.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Britney Spears, ein armes Kind aus dem Südstaat Mississippi, begann mit 8 Jahren ihre Karriere. Sie konnte mehrere Talente vorzeigen: eine ausdrucksstarke Stimme, die erst auf ihren späteren Aufnahmen zur Geltung kam, als sie das Lolita-Rollenspiel überwunden hatte. Eine tänzerische Begabung, bei der sie sich vom Supertalent von Michael Jackson inspirieren liess. Und eine Herzlichkeit, mit der sie ihr Publikum verzauberte.

Die Verzauberung ging global. Noch heute wird das Jahreseinkommen von Britney Spears auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Sie hat über 100 Millionen Platten verkauft.

Britneys Vater hatte 2008 gerichtlich erreicht, die Vormundschaft über das Leben seiner Tochter zu bekommen. Nicht zu Unrecht argumentierte er mit ihrer psychischen Labilität. Obwohl sie weltweit tourte und ihre Platten immer konsequenter kontrollierte, wobei sie sich an ihrem Vorbild Madonna orientierte und für ihre Alben zunehmend kritisches Lob bekam, musste sie zwischendurch psychiatrisch hospitalisiert werden.

Ähnlich wie Diana Spencer oder Amy Winehouse beklagte Britney Spears eine Veröffentlichung ihres Lebens, die sie selber jahrelang betrieben hatte.

Wie aber ein Dokumentarfilm der «New York Times» aufgezeigt hat, waren die Motive des Vaters weniger selbstlos, als er bis heute behauptet. Er wollte vor allem die Vormundschaft über das Vermögen seiner Tochter haben.

Dass er ihr auch geholfen hat, wie er und seine Anwälte behaupten, bestreitet sie mit Vehemenz. Und mit ihr die Fans, die seit einigen Jahren mit ihren «Free Britney»-Rufen an die Öffentlichkeit drängen; für sie ist ihr Idol das Opfer eines irregewordenen Justizsystems.

Dieser Vorwurf wird von Fachleuten geteilt. Sie stören sich daran, wie sehr das amerikanische Justizsystem den Bevormundenden schützt und die Bevormundete ausliefert. Dabei ist Britney Spears keine alte, demente Frau, sondern ein 39-jähriger Popstar.

Die Sängerin und ihre Paparazzi

Dass sie zur Labilität neigt, steht ausser Frage, das zeigt ihre wachsende Panik in der Öffentlichkeit, wo ihr die Paparazzi mit ihren phallischen Objektiven überallhin nachdrängen. Nur ist die Sängerin lange Zeit nicht als Opfer, sondern als Profiteurin dieser medialen Besessenheit aufgefallen. Ähnlich wie Diana Spencer oder Amy Winehouse beklagte sie eine Veröffentlichung ihres Lebens, die sie selber jahrelang betrieben hatte.

Dass auch das Publikum mit seiner Überliebe eigene Aggressionen verdrängt, ist einem jungen Dichter bereits Ende der Sechzigerjahre aufgefallen. «Wir sind besessen von Helden, die für uns leben und die wir dafür bestrafen», schrieb er in einem Gedicht. Der Mann wusste, wovon er sprach. Er war selber Sänger in einer Band. Mit 27 Jahren starb er an Selbstzerstörung. Er hiess Jim Morrison.

Fehler gefunden?Jetzt melden.