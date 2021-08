BMX-Bronze für Genferin Ducarroz – Zuerst das Zittern, dann der Jubel

Bei der Premiere im BMX Freestyle jubelt die Schweiz: Die 24-Jährige Nikita Ducarroz fährt auf Platz 3. Marco Keller

Mit atemberaubenden Tricks zu Olympia-Bronze: die Genferin Nikita Ducarroz. Foto: Ben Curtis/Keystone

Die Spannung war unerträglich. Nikita Ducarroz musste nach ihrem Sturz im zweiten Lauf warten, ob die Amerikanerin Perris Benegas noch an ihr vorbeiziehen und sie vom Podest verdrängen würde. Es dauerte Minuten, bis die fünf Kampfrichter ihr Urteil gefällt hatten. Dann die Erlösung aus Schweizer Sicht: Ducarroz bleibt dank ihres ersten Laufs um hauchdünne 0,7 Punkte vor der Amerikanerin: 89,20 gegenüber 88,50. Bronze für Nikita Ducarroz!



Im Interview mit SRF war die Schweizerin erleichtert: «Ich hatte Angst, dass sie mich noch überholen würde. Ich konnte ja nicht noch einen weiteren Lauf absolvieren. Jetzt bin ich sehr zufrieden.» Es habe «sehr, sehr viel Arbeit» gebraucht, um diesen Tag zu erreichen, sagte sie.



Gold gewinnt dank eines perfekten zweiten Laufs die Britin Charlotte Worthington, die damit noch die amerikanische Favoritin Hannah Roberts überholte.

Die Bikerinnen zeigen ihr Können in zwei Läufen à 60 Sekunden. Hier gilt es, möglichst fehlerfrei so viele verschiedene Tricks wie möglich zu zeigen. Bewertet werden schliesslich Schwierigkeitsgrad, Kreativität, Ausführung und Höhe. Im Gegensatz zur Qualifikation kam im Final nur der bessere Run in die Wertung.

In der Qualifikation am Samstag hatte Ducarroz ihre Ambitionen untermauert. Mit zwei Läufen von über 83 Punkten, welche einen Durchschnittswert von 83,55 Punkten ergaben, belegte sie im neunköpfigen Teilnehmerfeld den dritten Platz. Dadurch erhielt sie einen guten Startplatz im Final - und tankte noch einmal Selbstvertrauen. Das hat sich ausbezahlt.

Schon im Juni hatte Nikita Ducarroz mit Platz 2 an der WM in Montpellier gezeigt, dass mit ihr zu rechnen sein würde. Es war eine weitere Steigerung gegenüber 2019, wo sie vor der Coronapandemie Platz 4 im Gesamtweltcup und Platz 5 an der WM belegt hatte.

Innerhalb der Schweizer Olympia-Delegation ist Nikita Ducarroz eines der internationalsten Elemente. Die bald 25-jährige Tochter eines Genfers und einer Amerikanerin ist in den USA aufgewachsen, verbrachte aber einen Grossteil ihrer Ferien in der Schweiz. Mit der Familie lebt sie in Kalifornien, in den letzten eineinhalb Jahren trainierte sie aber in Holly Springs, North Carolina, im grossen Komplex der venezolanischen BMX-Legende Daniel Dhers.



Die BMX-Wettbewerbe bringen für die Schweiz damit doch noch ein Ausrufezeichen: Im Racing waren David Graf, Simon Marquart und Zoé Claessens allesamt vor dem Final ausgeschieden.

