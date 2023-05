Krieg in der Ukraine – Brüssel will Rüstungs­industrie auf Kriegswirtschaft trimmen Thierry Breton hat schon die Corona-Impfbeschaffung gerettet. Nun will der EU-Binnenmarkt­kommissar vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine Europas Verteidigungs­industrie für die Kriegswirtschaft rüsten. Stephan Israel aus Brüssel

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton präsentiert seinen Vorschlag, wie die Verteidigungs­industrie die Produktion von Munition hochfahren kann. Foto: Olivier Matthys (Keystone)

Dem Franzosen liegt die Rolle als Krisenmanager. Thierry Breton hat gerade von Bulgarien bis Spanien alle Rüstungsbetriebe aufgesucht, um sich ein Bild des Zustands von Europas Verteidigungsindustrie zu machen. Der EU-Binnenmarktkommissar präsentierte am Mittwoch in Brüssel seinen Plan, wie die Branche zu einem raschen Ausbau ihrer Produktionskapazitäten für Munition bewegt werden kann. Die Ansage ist klar, Europas Verteidigungsindustrie müsse in den Modus der Kriegswirtschaft gebracht werden, sagt Breton. 500 Millionen Euro will die EU dazu aus ihrem Haushalt beisteuern, eine weitere halbe Milliarde Euro soll als Kofinanzierung von Mitgliedsstaaten und Unternehmen kommen. Das Ziel ist es, die Kapazitäten auf eine Million Geschosse pro Jahr zu erhöhen.

Das ehemalige Friedensprojekt

Die Lage ist ernst. Die EU-Staaten haben einen grossen Teil ihrer Bestände an Munition an die Ukraine abgegeben. Deren Bedarf ist ungebrochen, um Russland mit seinen Reserven standhalten und demnächst in die Offensive gehen zu können. Die EU-Staaten müssten mit Blick auf ihre Wehrfähigkeit rasch die eigenen Bestände auffüllen und stünden auch gegenüber der Ukraine in der Pflicht, sagt Thierry Breton. Was nützen Panzer und Haubitzen, wenn die Munition fehlt? Es geht vor allem um Artilleriegeschosse vom 155-Millimeter-Kaliber, aber nicht nur. Vor ihm habe noch kein Politiker alle Rüstungsbetriebe in der EU abgeklappert, betont der EU-Binnenmarktkommissar. Kein Wunder, denn bis vor kurzem sah die EU sich als reines Friedensprojekt. Politiker haben die Nähe zur Rüstungsbranche bisher eher gemieden.

Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind andere Zeiten angebrochen. Der Job von Thierry Breton ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass Europas Verteidigungsindustrie den Bedarf rasch decken kann. Der Franzose ist dabei in seinem Element. Der 68-Jährige präsentiert sich gern als Mann der Praxis. In Frankreich hat er sich einst einen Namen als Unternehmenssanierer und Geschäftsmann gemacht. Er war unter anderem CEO beim US-Industriekonzern Honeywell, bei France Télécom und bis zum Wechsel nach Brüssel beim IT-Dienstleister Atos. Breton tat sich am Anfang schwer, unter Ursula von der Leyen seine Rolle zu finden. Das änderte sich spätestens mit der Corona-Krise, als der Franzose eine Schlüsselrolle dabei spielte, nach einem schwierigen Start die Impfbeschaffung zu einem Erfolg zu führen.

Folge der Friedensdividende

Ähnlich wie heute besuchte Thierry Breton damals die Fabrikationshallen der Impfstoffhersteller. Auch jetzt geht es wieder um Lieferketten, Verfügbarkeiten von Rohstoffen und die Frage, wo rasch zusätzliche Produktionsstrassen erstellt werden könnten. Immerhin 15 Firmen mit Fabriken in elf EU-Staaten gibt es. Die Infrastruktur stammt aus der Zeit des Kalten Kriegs, die Produktion ist infolge der Friedensdividende aber vielerorts noch immer auf tiefem Niveau. Die industrielle Basis sei sogar besser als in den USA, auch dank Fabriken in den ehemaligen Ostblockstaaten. Die Message ist klar, Europa soll es aus eigener Kraft schaffen.

Eine Fabrik für 155-Millimeter-Kaliber-Munition in den USA. Die EU-Staaten sollen mit Blick auf ihre Souveränität die Artilleriegeschosse in europäischen Fabriken produzieren. Foto: Matt Rourke (Keystone)

Breton schlägt vor, den Bau von neuen Produktionsstrassen für Munition mit 40 Prozent aus dem EU-Haushalt zu kofinanzieren. Eine Kofinanzierung von 60 Prozent ist möglich, wenn Firmen neue Kooperationen eingehen und Lieferungen an Drittstaaten zurückstellen. Der EWR/Efta-Staat Norwegen kann bei den Kooperationen anders als die Schweiz explizit mitmachen. Als ehemaliger «Patron» hat Breton keine Scheu, mit Unternehmensführern auf Augenhöhe zu verhandeln. Die Handschrift des Franzosen tragen auch der sogenannte Chips Act, mit dem die EU den Anschluss bei der Produktion der Halbleiter für Elektroautos und überhaupt die Welt von morgen schaffen will. Oder die neuen Regeln für die sozialen Medien, mit denen die EU global Standards setzen will. Seine Kritiker sehen in ihm allerdings den Prototyp des französischen Staatsinterventionisten.

Er singt Macrons Lied der europäischen Souveränität

Für Thierry Breton geht es dabei darum, die europäische Souveränität zu stärken. Er singt hier das Lied von Emmanuel Macron, der ihm einst zum Job in Brüssel verholfen hat. Beobachter sagen Breton Ambitionen nach, Ursula von der Leyen als Kommissionschefin zu beerben, sollte die deutsche Christdemokratin nach den Europawahlen im nächsten Jahr wider Erwarten auf eine Verlängerung verzichten.

Zumindest eine zweite Amtszeit möchte der EU-Kommissar schon, sein Elan ist jedenfalls ungebrochen. Aber falls es mit Brüssel nicht klappt, kann Thierry Breton immer noch Bücher schreiben. Er hat sich als Autor von Sachbüchern über Informationstechnologie einen Namen gemacht, aber auch einen Roman hat er schon veröffentlicht.

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

