Podcast «Tages-Anzeigerin» – Buchtipps für den Sommer: Wie Herkunft Frauenleben prägt Lea Ypi ist im sozialistischen Albanien aufgewachsen. Im Buch «Frei» beschreibt sie eindrücklich, wie das ihr Leben prägt. Im Podcast gibt es eine Auswahl der besten Bücher über Heimat und Herkunft. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Laura Bachmann als Produzentin

Freiheit – mit diesem Begriff beschäftigt sich Lea Ypi in ihrem autobiografischen Sachbuch «Frei». Aufgewachsen im sozialistischen Albanien begegnet die Autorin dem Begriff immer wieder und lotet diesen für sich aus. Vor allem aber thematisiert Ypi ihre Herkunft, ihre Heimat und ihre Identität. Oder besser: Sie begibt sich auf die Suche nach all diesen Themen in ihrem Leben und ihrem Umfeld.

Wie und wo wir aufwachsen, kann sich niemand aussuchen; genauso wenig, welchen Einfluss das auf uns hat. Wie die Herkunft Frauenleben prägt, damit hat sich nicht nur Lea Ypi auseinandergesetzt. Auch Autorinnen wie Fatma Aydemir oder Khuê Pham geben Einblicke in andere Leben und Realitäten.

Weshalb diese so wichtig und bereichernd sind, darüber sprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann in der zweiten Sommer-Spezialfolge des Podcasts «Tages-Anzeigerin». Die Liste aller erwähnten Bücher und Texte finden Sie in der Textbox.

Lea Ypi hat über das Aufwachsen im sozialistischen Albanien und über die anschliessende Öffnung des Landes geschrieben. Foto: Stuart Simpson/Penguin Random House/Suhrkamp Verlag.

Sommerserie «Tages-Anzeigerin» Infos einblenden 7.7. Frauen und Alkohol

21.7. Frauen und ihre Herkunft

4.8. Die Wiederentdeckung der Frauen in der griechischen Mythologie

18.8. Frauenfreundschaften

