Tierschützer in grosser Sorge – Buckelwal in Hai-Netz verfangen – Rettungsaktion in Australien Tierschützer versuchen verzweifelt,das Lebens eines Wals zu retten. Die Aktion hat in Down under eine Diskussion über Sinn und Unsinn von Netzen im Meer ausgelöst.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich in Australien ein Wal in einem Hai-Netz verfängt. Foto: Jose Jacome (Keystone/Symbolbild)

Vor der australischen Ostküste kämpfen Tierschützer um das Leben eines jungen Buckelwals. Der Meeressäuger habe sich in der Touristenregion Gold Coast in der Nähe der Küste in einem Hai-Netz verfangen, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch. Anwohner hätten das Tier am frühen Morgen entdeckt und die Behörden alarmiert. «Der Wal war ganz nah an den Felsen», sagte ein Augenzeuge. «Man konnte ihn vom Land aus weinen hören, und er hat viel geweint.» In der Gegend seien mittlerweile mehrere andere Wale gesichtet worden, hiess es.

Mitarbeiter des Fischereiministeriums und des Freizeitparks Sea World waren im Einsatz, um dem kleinen Buckelwal zu helfen. Auch Polizeiboote wurden entsandt. Es sei eine «tragische» Situation, sagte die Umweltministerin der Region Queensland, Meaghan Scanlon. Sie sei aber überzeugt, dass die Rettungsteams ihr Bestes täten, um den Wal zu befreien.

Gleichzeitig verteidigte sie die Nutzung der umstrittenen Hai-Netze, auch wenn bereits nach Alternativen gesucht werde. «Wir müssen wirklich alle Optionen prüfen, die wir haben. Aber letztlich ist es unsere oberste Priorität, die Sicherheit von Schwimmern im Ozean zu gewährleisten», betonte Scanlon.

Tierschützer warnen schon lange, dass die hunderte Meter langen Netze, die unter der Meeresoberfläche verankert sind, Todesfallen für zahlreiche Tiere anderer Arten sein können, darunter auch Delfine und Wale.

