Budgetmisere 2021 – Erstes Zürcher Dorf gibt auf Eine Wehntaler Gemeinde hat entschieden, ihr finanzielles Schicksal SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr zu überlassen. Pascal Unternährer

Den Steuerfuss von Oberweningen wird der Kanton festlegen. Foto: Archiv TA

Die Unterländer Gemeinde Oberweningen hat beschlossen, den Entscheid über ihren Steuerfuss und damit über das Budget 2021 dem Regierungsrat zu überlassen. Sie tut dies freiwillig – mehr oder weniger. Denn der Grund für dieses äusserst seltene Vorgehen ist die Zeit. Sie reicht nicht mehr, um bis zur kantonalen Deadline Ende März eine Urnenabstimmung durchzuführen. Es würden sich mit dem 7. März zwei Abstimmungstermine überschneiden, teilte der Oberweninger Gemeinderat am Donnerstag mit. Das könnte die Stimmberechtigten verwirren.

Eine Gemeindeversammlung, die trotz Corona erlaubt wäre und kurzfristiger angesetzt werden könnte, will die Exekutive nicht durchführen. Wegen der Pandemie wäre es das falsche Signal in einer Zeit, in der sich ansonsten nur fünf Personen treffen können und die meisten Läden geschlossen sind, schreibt der Gemeinderat.