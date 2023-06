Klares Ja zum Wohnraumfonds – Bürgerliche chancenlos – Stadt Zürich will mehr gemeinnützige Wohnungen Zwei Drittel der städtischen Stimmbevölkerung bewilligen 300 Millionen Franken für mehr günstige Wohnungen. Wie das Mittel wirkt, wissen auch die Befürworter nicht. Beat Metzler

Breite Zustimmung: Der Zürcher Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) an der Pressekonferenz vom Sonntag, 18. Juni. Foto: Urs Jaudas

Manche Dinge ändern sich nicht so schnell in der Stadt Zürich: das überfüllte Seeufer an Sommersonntagen zum Beispiel, die Warteschlangen vor den Gelaterias – oder die Zweidrittelmehrheiten bei Abstimmungsvorlagen zum gemeinnützigen Wohnungsbau.