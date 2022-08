Drohender Energiemangel – Bürgerliche verhindern dringlichen Brief an den Bundesrat Unternehmen sollen Gas und Strom sparen – und dafür Geld erhalten. So will eine links-grüne Allianz eine Mangellage verhindern. Doch das Vorhaben stockt. Stefan Häne

Was tun bei einer Gasmangellage? Bundesrat Guy Parmelin und Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei der Pressekonferenz nach der letzten Regierungssitzung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es hätte ein dringlicher Aufruf an den Bundesrat werden sollen. Doch das Schreiben des Grünen-Präsidenten Balthasar Glättli, das dieser Redaktion vorliegt, ist bis heute schubladisiert. Der Grund: Die nationalrätliche Wirtschaftskommission WAK hat es letzte Woche abgelehnt, den Brief im Namen der Kommission an die Landesregierung zu schicken. In der Mitteilung der WAK vom 17. August stand davon nichts.