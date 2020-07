Proteste in den USA – Bürgermeister fühlen sich von Trump verschaukelt Donald Trump hat seine Ankündigung wahr gemacht: Hunderte Bundesbeamte werden in US-Grossstädte entsandt,

die angeblich ausser Kontrolle sind – und in denen oft Demokraten regieren. Christian Zaschke aus New York

«Es brennt»: Portlands Bürgermeister Ted Wheeler stellt sich gegen den US-Präsidenten. Foto: Caitlin Ochs (Reuters)

«Ich werde nicht lügen: Es brennt», sagte Portlands Bürgermeister Ted Wheeler, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag eine Ladung Tränengas abbekommen hatte. Wheeler hat sich erstmals den Demonstranten angeschlossen, die seit zwei Monaten allabendlich in der Stadt auf die Strassen gehen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren. Er wolle vor allem zuhören, hatte der Bürgermeister gesagt. Es wurde dann eine intensivere Erfahrung für ihn.

Portland, Oregon, steht seit einer Woche im Blickfeld, weil dort Bundespolizisten im Einsatz sind, um die Proteste unter Kontrolle zu halten, obwohl weder der Bürgermeister noch die Gouverneurin Kate Brown diesen Einsatz wollen. Die Polizisten tragen Tarnkleidung, lassen sich jedoch keiner spezifischen Einheit zuordnen und sind zum Teil in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen unterwegs.

Der Bürgermeister mischte sich unter die Demonstranten

Bürgermeister Wheeler hatte mehrmals gesagt, dass er keine Bundespolizisten in der Stadt wolle. In der Nacht zum Donnerstag beschloss er, sich deren Wirken aus der Nähe anzusehen. Er stand mit einer Gruppe von Demonstranten vor dem Bundesgericht, als die Polizisten das Tränengas einsetzten. «Ich kann ihnen mit hundertprozentiger Ehrlichkeit sagen, dass ich nichts gesehen habe, was diese Reaktion provoziert hätte», sagte Wheeler.

Seitdem die Bilder von den bewaffneten Sondertruppen in Portland durchs Land gehen, steht die Frage im Raum, auf welcher rechtlichen Grundlage deren Einsatz steht. Und ob Präsident Donald Trump nach Gutdünken Bundespolizisten in Städte schicken kann. Die Antwort ist: nicht nach Gutdünken. Aber seine Befugnisse sind recht weitreichend. Der Einsatz von Bundespolizisten in Städten und Gemeinden ist – selbst wenn diese das nicht wollen – dann legal, wenn es darum geht, zum Beispiel Gebäude im Besitz des Bundes zu schützen.

Das Bundesgericht mit Feuerwerk beschossen

In Portland hatten die Demonstranten ein Bundesgericht mit Feuerwerkskörpern beschossen. In solchen Fällen kann das Heimatschutzministerium den Einsatz von Sondertruppen anordnen. Diese rekrutieren sich aus Mitgliedern anderer Einsatzkräfte wie etwa der Grenzpolizei, der Verkehrspolizei oder der Küstenwache. Wann ein Gebäude im Besitz des Bundes Schutz braucht, ist allerdings Interpretationssache.

Sieht ein Sicherheitsdefizit in demokratisch regierten Städten: US-Präsident Donald Trump. Foto: Sarah Silbiger (Keystone)

Denkbar ist, dass Trump die Entsendung von Bundespolizisten in Städte anordnet, um präventiv zu wirken, weil es, wie er behaupten könnte, Hinweise auf eine Gefährdung gebe. In Portland war die Situation eindeutig, da das Bundesgericht mehrmals unter dem Jubel der Demonstranten beschossen worden war.

Anders sieht die Lage in anderen Städten aus, in die Trump Bundespolizisten senden will. Am Mittwoch hatte er angekündigt, dass das Justizministerium Hunderte Beamte in Städte schicken werde, um der Zunahme an Schiessereien und der Gewalt auf den Strassen Herr zu werden. Trump zeichnete das Bild von amerikanischen Grossstädten ausser Kontrolle und identifizierte als Problem, dass diese grösstenteils von Demokraten regiert würden.

Fürchtet eine Kampagne gegen Städte, die von Demokraten geführt werden: Lori Lightfoot, Bürgermeisterin aus Chicago. Foto: Ashlee Rezin Garcia (AP)

200 Beamte sollen nach Chicago gesandt werden, weitere 35 nach Albuquerque, sagte Trump. Dass 200 Bundespolizisten in Kansas City aushelfen sollen, sei bereits angekündigt worden. Weitere Städte würden folgen. Begleitet wurde der Präsident bei seinem Auftritt am Mittwoch von Justizminister William Barr. Dieser sagte, dass die angekündigten Einsätze sich von demjenigen in Portland unterschieden. «Dies ist etwas anderes als die Einsätze gegen Aufstände und Gewalt», sagte er, «dies ist klassische Verbrechensbekämpfung.»

Gemeint ist damit, dass die Bundespolizisten mit den örtlichen Einsatzkräften zusammenarbeiten sollen. Das ist kein unübliches Vorgehen. Die Demokraten sehen die Massnahme jedoch in erster Linie als Teil des Wahlkampfs von Trump. Lori Lightfoot, die Bürgermeisterin von Chicago, sagte, dass sie die Idee prinzipiell gutheissen könne, da es sich um einen anderen Einsatz handle als in Portland. Allerdings fürchte sie, dass Trump eine Kampagne gegen demokratisch geführte Städte begonnen habe, um von seinem Missmanagement der Corona-Krise abzulenken.