Evolution des Schmährufs – «Buh!» – Warum Kritik die Kultur am Leben erhält Der «Siegfried» in Bayreuth ist vom Publikum mit lautstarkem Missfallen abgestraft worden. Das ist so wichtig für die Bühnenkunst ist wie «Bravos» und Applaus. Reinhard J. Brembeck

Unmutsbekundungen wie ein sanftes Hauchen: Für den «Siegfried» gab es an den Bayreuther Festspielen Buh-Rufe. Im Theater und in der Oper haben sie eine gewisse Tradition. Foto: Enrico Nawrath (Keystone)

Es ist neun Jahre her, der Ort das Bayreuther Festspielhaus. Gerade kam die «Götterdämmerung» und damit der Vierteiler «Der Ring des Nibelungen» von Richard Wagner zu ihrem Ende. Verglichen mit dem, was dann geschah, wirkten die Unmutsbekundungen, die nach der «Walküre» und dem «Siegfried» in der Festspielsaison 2022 auf dem Grünen Hügel zu hören waren, eher wie ein sanftes Hauchen.