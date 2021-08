Live Point de Presse von EDA und SEM - Bund informiert über Schweizer Rolle im Afghanistan-Konflikt

Hohe Staatsbeamte in Bern äussern sich ab 17.45 Uhr zur aktuellen Lage in Afghanistan. Erwartet wird, dass die Schweiz das Konsulatspersonal aus Kabul zurückruft.

Die Staatssekretärin des EDA, Livia Leu, der Staatssekretär für Migration, Mario Gattiker, sowie die Direktorin der DEZA, Patricia Danzi, informieren in Bern über die aktuelle Lage in Afghanistan. Die Situation dort ist äusserst angespannt, nachdem die militant-islamistischen Taliban mit ihrem Eroberungszug der Hauptstadt Kabul immer näher gekommen sind. (Lesen Sie und hören Sie zum Thema auch: Wird Afghanistan zum neuen Vietnam?)

Die Schweiz und andere Länder haben auf Grund der Sicherheitslage in Afghanistan entschieden, abgewiesene Asylberwerber zurückzuschaffen. «Das Staatssekretariat für Migration setzt Rückführungen nach Afghanistan wegen der veränderten Situation im Land bis auf weiteres aus», hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch auf Twitter. «Es werden auch keine neuen Wegweisungen verfügt. Einzig bei straffälligen Personen werden die Vorbereitungen für eine Rückführung weitergeführt.»