Noch immer mehr Fälle im Norden des Kantons – Bund setzt wegen Krebsfällen im Weinland ein Expertengremium ein Im Kantonsrat zankten sich Grüne und Bauern über die Gründe für das erhöhte Hirntumorrisiko bei Kindern im Weinland. Nur die Gesundheitsdirektorin lieferte Neuigkeiten zu einer ominösen Expertengruppe. Tanja Hudec

Aus der Berner Studie: Bei der geografischen Verteilung von Hirntumoren (unten) markieren die hellgrünen Stellen die beiden Risikogebiete Nördliches Zürich und Seeland. Foto: ISPM Bern

«Stellen Sie sich vor, Sie wohnen auf dem Land in einer Gemeinde und Ihr Kind ist an Krebs erkrankt und stirbt.» Kantonsrätin Wilma Willi (Grüne) nutzte kürzlich an der Kantonsratssitzung die Emotionen, die ihre Interpellation «Trinkwasserqualität und mögliche Gesundheitsrisiken im Weinland» weckt.