«Tonneau d’Alpage» – Bund warnt vor Listerien in Käse In Proben von «Tonneau d’Alpage» wurden Listerien nachgewiesen. Der Käse wurde unter anderem in verschiedenen Schweizer Coop- und Migros-Filialen verkauft.

Der betroffene Käse. BLV

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor dem Verzehr des Käses «Tonneau d’Alpage». Bei Kontrollen wurden in Proben des Käses Listerien nachgewiesen.

Betroffen sind gemäss einer Mitteilung des BLV Produkte mit einem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum zwischen dem 16. November 2021 und dem 16. Dezember 2021 und den Lot Nummern 36428, 36429, 36469 und 61400. Verkauft wurden sie von der Migros im Kanton Genf, in Coop-Filialen in den Kantonen Genf, Waadt, Wallis und Jura sowie an weiteren Orten in der Romandie und im Aargau.

Die Betriebe W. Ottiger AG und Vivadis SA hätten das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet, hiess es in der Mitteilung vom Montag.

Listerien sind insbesondere für Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich: Bei ihnen könne eine Infektion zu schweren Symptomen führen und lebensbedrohlich sein, warnte das BLV. Gefährdet sind auch Schwangere: Eine Listerien-Infektion kann zu einer Fehlgeburt oder zu einer Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung beim Kind führen.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.