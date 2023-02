Ausbau bis nach Kloten – Bund will Glattalbahn-Verlängerung doch mitfinanzieren Der Bund teilt das 440 Millionen Franken schwere Projekt wieder der Priorität A zu und beteiligt sich voraussichtlich mit 40 Prozent. Noch muss das Parlament zustimmen.

Ein Tram der Glattalbahn auf einer Archivaufnahme. Symbolbild: Urs Jaudas

Für den Zürcher Regierungsrat steht fest: Die Verlängerung der Glattalbahn nach Kloten ist für die Flughafenregion und den gesamten Kanton von grosser Wichtigkeit. Im Juni des letzten Jahres erlitt das Projekt jedoch einen herben Rückschlag: Der Bund hatte das Finanzierungsgesuch für die Verlängerung der Bahn nach Kloten auf Priorität B zurückgestuft – plötzlich fehlten 140 Millionen Franken. Das hätte nach Angaben des Zürcher Regierungsrates zu einer Verzögerung des Baustarts um mindestens zwei Jahre geführt.

Nun hat der Bund zurückgerudert: In der heute verabschiedeten Botschaft ist die Verlängerung der Glattalbahn wieder der Priorität A zugeteilt. Das bedeutet, dass die Glattalbahn-Verlängerung mit finanziellen Mitteln aus dem 4. Agglomerationsprogramm unterstützt wird. Dies schreibt die Volkswirtschaftsdirektion in einer Medienmitteilung.

Das Gesamtprojekt, an dem sich der Bund nun mit 40 Prozent beteiligen wird, umfasst nicht nur die Verlängerung der Glattalbahn, sondern auch eine Velohauptverbindung sowie «zwingende Massnahmen» zum Hochwasserschutz am Altbach. Das Gesamtprojekt kostet voraussichtlich rund 440 Millionen Franken. Auf die Glattalbahn und die daran gekoppelte Velohauptverbindung entfallen davon rund 350 Millionen.

Walker Späh «sehr erfreut»

«Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Entscheid», lässt sich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) zitieren. «Mit der Wiederaufnahme in die Priorität A sind wir der Umsetzung dieses für die Flughafenregion und den gesamten Kanton Zürich wichtigen Projekts einen grossen Schritt näher gekommen», sagt sie weiter. In der Vernehmlassung hätten sich die Volkswirtschaftsdirektion zusammen mit der Baudirektion im Rahmen der Vernehmlassung aktiv dafür eingesetzt, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Das geplante Projekt: Die neuen 3,7 Kilometer Tramgleise quer durch Kloten verlaufen mehrheitlich dem Altbach entlang. Grafik: PD/VBG

Insgesamt sollen rund 430 Millionen Franken aus dem Agglomerationsprogramm der 4. Generation an den Kanton Zürich fliessen. Mit diesem Geld wird aber nicht nur der Bau der Glattalbahn unterstützt, auch unter anderem das Tram Affoltern und die Verbesserungen zur Erschliessung des Hochschulgebiets Zürich Zentrum sollen mitfinanziert werden.

Noch muss das Parlament entscheiden

Wie der Kanton Zürich in seiner Medienmitteilung schreibt, ist der nächste Schritt nun ein Entscheid von National- und Ständerat über die Verpflichtungskredite für die Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm der 4. Generation. Die eidgenössischen Räte werden voraussichtlich bis Ende 2023 entscheiden, schreibt der Kanton Zürich in seinem Communiqué weiter.

Der Bund fördert mit seinen Agglomerationsprogrammen seit ungefähr 15 Jahren Verkehrsprojekte in Städten und Vorstädten. Alle vier Jahre reichen Kantone, Städte und Gemeinden ihre Anträge auf Fördermittel ein und zeigen auf, was sie planen. Mittlerweile ist dies zum vierten Mal geschehen. Deshalb spricht man von der vierten Generation der Agglomerationsprogramme.

mps

