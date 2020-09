Heikler Plan des Seco – Private Detektive sollen Kurzarbeitsünder aufspüren Das Staatssekretariat für Wirtschaft engagiert externe Kontrolleure, um Betrug bei Corona-bedingter Kurzarbeit aufzudecken. Fachleute und Politiker finden das problematisch. Mischa Aebi

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft, sieht kein Problem darin, hoheitliche Aufgaben an Private abzugeben. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Kurzarbeitssünder müssen sich warm anziehen. Trotz der wegen Corona hohen Zahl von Firmen mit Kurzarbeit will das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Schummler aufspüren. Wer glaubte, sich in der Masse verstecken zu können, dürfte sich getäuscht haben.

Das Seco holt externe Hilfe. Es sucht zwei private Firmen, die im Namen des Bundes Kurzarbeitssünder aufspüren. 20 Millionen Franken soll der Bund gemäss Pflichtenheft den privaten Kontrolleuren für ihre Leistung zahlen.

Die externen Kontrolleure erhalten Staatsgewalt

Dabei gibt das Seco den Schnüfflern sehr viel Macht. Die privaten Kontrolleure dürfen bei Firmen mit Kurzarbeit gemäss Ausschreibungsunterlagen «Kontrollen vor Ort» durchführen. Mehr noch: Die Bundesbehörden wollen den Schnüfflern sogar «die Erarbeitung von Verfügungen und Entscheiden mit Rechtscharakter sowie die Führung von Gerichtsverfahren» übertragen.

Im Pflichtenheft heisst es ausdrücklich, dass man den Kontrolleuren «hoheitliche Aufgaben», sprich Staatsgewalt, übertragen wolle.

Rechtsprofessor: «Prinzipiell sehr problematisch»

Die Übertragung von Staatsgewalt an Private sorgte immer wieder für heftige Debatten, zum Beispiel bei den Sozialdetektiven und bei der Frage, ob Bahnpolizisten Waffen tragen dürfen.

Im aktuellen Fall scheinen Experten angesichts der ausserordentlichen Situation nachsichtiger zu sein. So sagt der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz: «Prinzipiell ist es sehr problematisch, wenn der Staat hoheitliche Aufgaben an Private delegiert. Denn es stellen sich sofort Fragen zur Unabhängigkeit und zur Glaubwürdigkeit der Kontrolleure.» Derzeit liege jedoch «wegen Corona eine nie dagewesene Zahl an Kurzarbeitsbewilligungen vor», sagt Kunz. «Das ist eine zeitlich befristete Ausnahmesituation».

Der Bund habe in einem solchen ausserordentlichen Fall «wohl schlicht und ergreifend zu wenig Manpower» für eigene Kontrollen, sagt Kunz. «Es wäre deshalb wohl unverhältnismässig, wenn die Bundesverwaltung zur Bewältigung dieser auf wenige Jahre limitierten Zeit eigene Kontrolleure rekrutieren würde.»

Gefahr von Interessenkonflikten

Die Kurzarbeitsdetektive im Dienste des Bundes werden vorwiegend Juristen und Wirtschaftsprüfer sein, die auch in der Privatwirtschaft Kunden haben. Wenn diese nun Aufgaben im Namen des Staates übernehmen, besteht die Gefahr, dass sie gegen ihre eigenen Kunden ermitteln müssen.

Kunz warnt: Das Seco müsse solche Interessenkonflikte «mit strengen Regelungen» verhindern. Zudem seien für die kontrollierenden Firmen Geheimhaltevorschriften notwendig.

Ähnlich sieht es FDP-Nationalrat und Anwalt Andrea Caroni: «Ich habe im vorliegenden Fall ein gewisses Verständnis, dass der Bund externe Hilfe beansprucht.» Denn es handle sich bei der durch Corona bedingten Kurzarbeit um eine Ausnahmesituation. Soweit der Bund dabei hoheitliche Aufgaben – zum Beispiel Kontrollen vor Ort – auslagere, ist das laut Caroni «heikel». Er fordert: «Es muss sichergestellt sein, dass es dafür eine saubere Rechtsgrundlage gibt.»

SP-Nationalrätin Jaqueline Badran sagt, Kontrollen seien zwar wichtig. Eine Vergabe an private Wirtschaftsprüfungsfirmen könne aber zu «Interessenkonflikten führen, wenn diese gleichzeitig Mandate haben von Unternehmen, die sie kontrollieren müssten».

Seco sieht keine heiklen Punkte

Beim Staatssekretariat für Wirtschaft hat man hingegen keinerlei Bedenken, das staatliche Gewaltmonopol mit privaten Schnüfflern zu teilen: «Es ist nicht unüblich, hoheitliche Aufgaben im Auftrag zu vergeben. Interessenkonflikte werden durch vertragliche Vereinbarung eliminiert», sagt Sprecherin Livia Willi.

Das Ausmass der durch Corona bedingten Kurzarbeit ist historisch einmalig: Im April hat der Bund an 147’000 Firmen Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt, im Juni waren es noch 52’000. Betroffen waren im April 1,3 Millionen Beschäftigte, im Juni sank ihre Zahl auf 490’000.