Zuger Rohstoffkonzern – Bundesanwaltschaft leitet Strafuntersuchung gegen Glencore ein Wegen Korruptionsfällen in der Demokratischen Republik Kongo hat der Rohstoffkonzern mit Sitz in Baar die Schweizer Justiz am Hals.

Der Hauptsitz der Rohstoffhandelsfirma Glencore in Baar. (Keystone/Urs Flüeler/Archiv)

Die Bundesanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen den Zuger Rohstoffkonzern Glencore wegen Korruptionsfällen in der Demokratischen Republik Kongo eingeleitet. Glencore sei am Freitag von der Bundesanwaltschaft darüber informiert worden, teilte der Konzern am Freitagabend mit.

Bei der Strafuntersuchung geht es laut der Mitteilung um Versäumnisse von Glencore, organisatorische Massnahmen zur Verhinderung von mutmasslicher Korruption im afrikanischen Staat ergriffen zu haben, welche derzeit von der Bundesanwaltschaft untersucht würden. Glencore werde in der Untersuchung mit der Bundesanwaltschaft zusammenarbeiten, versichert der Konzern.

