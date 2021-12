Urteil gegen Steuer-Spion – Bundesanwaltschaft zieht Schlussstrich unter Spionagefall Der bereits in Deutschland verurteilte Spion Daniel Moser wurde wegen versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes schuldig gesprochen.

Die parlamentarische Aufsicht stellte dem Nachrichtendienst des Bundes im Fall Moser ein schlechtes Zeugnis aus: Sitz des Bundesnachrichtendienstes in Bern. Foto: Simon Glauser (Tamedia)

Die Bundesanwaltschaft hat einen Schlussstrich unter die Affäre um den bereits in Deutschland verurteilten Spion Daniel Moser gezogen. Er wurde per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Gemäss dem Strafbefehl der Bundesanwaltschaft, über den RTS sowie die Medien von CH Media berichtet haben, wurde Moser nun wegen versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes schuldig gesprochen. Er wurde mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 100 Franken, entsprechend 18'000 Franken, verurteilt.

Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem wurden ihm Verfahrenskosten im Betrag von 13'000 Franken aufgebürdet und eine Ersatzforderung von 45'000 Franken zugunsten der Eidgenossenschaft gestellt.

Die Bundesanwaltschaft führte seit Januar 2015 ein eigenes Verfahren gegen Moser. Später weitete sie es zunächst auf eine weitere Person und danach auf noch zwei weitere Mitbeschuldigte mit Wohnsitz in Deutschland aus. In einem Fall wurde ein Schuldspruch wegen Irreführung der Rechtspflege ausgestellt. In den beiden anderen Fällen wurde das Verfahren wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes eingestellt.

Spion bereits in Deutschland verurteilt

Moser war im April 2017 in Frankfurt verhaftet und später zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt worden. Er hatte im Auftrag von Kontaktleuten des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) eine deutsche Sicherheitsfirma damit beauftragt, einen Maulwurf in der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens zu platzieren.

Die Spionagetätigkeit stand im Zusammenhang mit sogenannten Steuer-CDs. Im November 2017 wurde der Schweizer in Deutschland zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 10 Monaten und einer Busse verurteilt. Ein deutsches Strafverfahren gegen den stellvertretenden Leiter des NDB im Nachgang zum Spionagefall war eingestellt worden. Ihm war vorgeworfen worden, Moser mit der Spionagetätigkeit in Deutschland beauftragt zu haben.

Die Affäre hat auch eine politische Komponente. So stellte die parlamentarische Aufsicht dem Nachrichtendienst des Bundes im Fall Moser ein schlechtes Zeugnis aus. Dieser soll das Gesetz missachtet und wertlose Informationen gesammelt haben und der NDB soll den Spion schlecht geführt haben.

Der Bundesrat beurteilte die damaligen Empfehlungen der Aufsichtsbehörde positiv. Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments hatte dem Bundesrat unter anderem empfohlen, den Einsatz von Spionen gestützt auf das neue Nachrichtendienstgesetz nur zu genehmigen, wenn von den Operation verwertbare Informationen zu erwarten seien.

