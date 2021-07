Sieg für historische Züge in Bauma – Gericht gibt Bahn frei für die Dampfloks Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland darf den Bahnbetrieb erweitern. Die Gemeinde Hinwil und eine Privatperson hatten dagegen Beschwerde erhoben. Nicole Döbeli

Der Dampfbahn-Verein darf sein Angebot erweitern. Archivfoto: Marc Dahinden

Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) wollte unter dem Thema «Zeitreise Zürcher Oberland» den Bahnbetrieb mit historischen Zügen auf der Strecke Bauma–Bäretswil– Hinwil erweitern. Von September bis Oktober hätten schon 2020 tägliche Fahrten stattfinden sollen. Doch im Frühjahr 2020 reichten die Gemeinde Hinwil und eine Privatperson dagegen Beschwerde ein.

Bis die rechtliche Situation geklärt war, wollte der Verein auf Oldtimer-Busse ausweichen und die Züge nur an vereinzelten Sonntagen verkehren lassen, doch musste aufgrund der Pandemie dann doch die meisten Fahrten streichen. Man gab sich jedoch optimistisch, das geplante Projekt im Herbst 2021 durchführen zu können.

Beschwerde eingereicht hatte der Gemeinderat Hinwil, weil er Mehrbelastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner der Bahnlinie befürchtete. So könnten Verkehrsprobleme entstehen, wenn die Barrieren bei Bahnübergängen vermehrt geschlossen würden, hiess es im Mitteilungsblatt. Auch Abgase und Warnsignale der zusätzlichen Züge würden zu «starken Beeinträchtigungen führen», befürchtete das Gremium. Der Gemeinderat hielt zwar fest, dass er Traditionen wie Dampfbahnfahrten unterstütze, dies aber in «vernünftigem Mass».

Nun liegt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor, das nicht auf die beiden Beschwerden eintritt und somit die Bahn frei gibt für die historischen Züge. Der Verein plant, noch in diesem Jahr den Herbstfahrplan anzubieten, das Projekt «Zeitreise Zürcher Oberland» weiter voranzutreiben und das Angebot mit Elektrozügen zu ergänzen, womit ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Kulturguts historische Eisenbahn geleistet werden soll. «Wir sind über den positiven Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts sehr erleichtert und blicken optimistisch in die Zukunft», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Das Urteil vom 7. Juli ist noch nicht rechtskräftig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.