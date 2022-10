Bundesliga: Dortmund mit Last-Minute-Tor gegen Bayern

Borussia Dortmund hat im Topspiel ein unerwartetes Comeback gefeiert und dem grossen Rivalen Bayern München den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verdorben. Der erst 17 Jahre alte Youssoufa Moukoko (74.) und Anthony Modeste (90.+4) retteten dem BVB das 2:2 gegen den weiterhin punktgleichen Serienmeister aus München und wendeten damit die achte Liga-Niederlage in Folge gegen die Münchner ab.

Der Dortmunder Ausgleich in der 95. Minute: Anthony Modeste köpfelt zum 2:2 gegen Bayern ein. Foto: AFP

Der Rekordmeister hatte durch Treffer von Leon Goretzka (33.) und Leroy Sané (53.) schon wie der sichere Sieger ausgesehen. Kurios: Beide Torschützen sind im Ruhrgebiet geboren, als Ex-Schalker sind Spiele gegen Dortmund seit jeher besondere für sie. Bei den Dortmundern sass Gregor Kobel wie zuletzt in Sevilla in der Champions League auf der Ersatzbank. Der Schweizer Nationalspieler fiel zuletzt mit einem Muskelfaserriss aus.

Der aktuelle Spitzenreiter Union Berlin, der in Stuttgart ranmuss, oder der SC Freiburg mit einem Sieg bei der Hertha könnten sowohl die Bayern als auch den BVB am Sonntag um vier Punkte enteilen. Mit Alphonso Davies, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Klinik kam, und Matthijs de Ligt, der sich an den Oberschenkel fasste, mussten zudem zwei Bayern-Spieler verletzt ausgewechselt werden. Davies war vom Dortmunder Jude Bellingham mit dem Fuss am Kopf getroffen worden. Der mit einer Verwarnung vorbelastete Engländer hatte dabei Glück, dass Schiedsrichter Deniz Aytekin die Aktion nicht mit einer zweiten Gelben Karte ahndete. Dafür sah der Münchner Kingsley Coman wegen wiederholten Foulspiels in der Schlussminute die Gelb-Rote Karte (90.).

Alonso glückt Debüt in Leverkusen

Xabi Alonso hat als neuer Trainer von Bayer Leverkusen einen perfekten Einstand gefeiert. Im ersten Spiel unter dem Spanier gewann Leverkusen am Samstag gegen den FC Schalke 04 mit 4:0. Durch den Erfolg nach Toren von Moussa Diaby (38. Minute), Jeremie Frimpong (41./53.) und Paulinho (90.) hat Leverkusen vier Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto die Abstiegsplätze verlassen. Cédric Brunner bei Schalke spielte durch.

Dagegen hat Eintracht Frankfurt mit dem 0:3 bei Schlusslicht VfL Bochum die Generalprobe für das Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur am Mittwoch verpatzt. Djibril Sow stand bei Frankfurt in der Startaufstellung und wurde in der 61. Minute ausgewechselt.

RB Leipzig verhinderte vor der Partie in der Königsklasse bei Celtic Glasgow am Dienstag eine Niederlage und kam beim 1. FSV Mainz 05 zu einem 1:1. Silvan Widmer, Captain bei Mainz, musste nach der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. In der Pause hatte er über Oberschenkel-Probleme geklagt. Edmilison Fernandes spielte bei Mainz ebenfalls von Beginn an und wurde in der 82. Minute ausgewechselt.

Silvan Widmer (rechts) musste wegen Oberschenkel-Problemen ausgewechselt werden. Foto: freshfocus

Der FC Augsburg kam im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Für Augsburg kam Ruben Vargas von Beginn an zum Einsatz. In der 66. Minute wurde er ausgewechselt. (dpa/avo)