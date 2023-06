Asyl für gefährdete Personen – Bundesrätin Baume-Schneider will Vergabe humanitärer Visa lockern Gefährdete Personen können mit einem solchen Visum legal in die Schweiz einreisen, um Asyl zu beantragen.

Elisabeth Baume-Schneider möchte die Vergabe humanitärer Visa erleichtern. Foto: Peter Klaunzer

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) will die Bedingungen für die Vergabe von humanitären Visa lockern. Der vorausgesetzte Bezug zur Schweiz sei wohl eine zu grosse Hürde, sagte die Bundesrätin in der «Samstagsrundschau» von SRF.

Allerdings müsse sie die Pläne zuerst mit dem Bundesrat besprechen und generell ausloten, was rechtlich und politisch in diesem Bereich machbar sei, sagte Baume-Schneider am Samstag im Interview weiter. «Vielleicht kann man die Grenze des Möglichen ein wenig verschieben.»

Humanitäre Visa ermöglichen es gefährdeten Personen, legal in die Schweiz einzureisen, um Asyl zu beantragen. Voraussetzung ist laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM), dass die Person unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist. Auch Kriterien wie das Bestehen von Bindungen zur Schweiz und bestehende Integrationsaussichten spielten eine Rolle.

