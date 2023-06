Revidierte Jagdverordnung – Bundesrat erleichtert das Abschiessen von Wölfen Künftig muss ein Wolf weniger Schäden angerichtet haben, damit er zum Abschuss freigegeben wird. Das hat der Bund beschlossen.

Muss künftig weniger Schaden anrichten, um geschossen zu werden: Ein aus Italien eingewanderter Wolf tappt 2004 in eine Fotofalle oberhalb von Ilanz GR. Foto: Jean-Marc Weber-Georg Sutter (Keystone/Kora)

Der Bundesrat erleichtert das Abschiessen von Wölfen in der Schweiz ab dem 1. Juli. Künftig muss ein Wolf weniger Schäden angerichtet haben, damit er zum Abschuss freigegeben wird.

Am Freitag setzte der Bundesrat dafür die revidierte Jagdverordnung in Kraft. Er will angesichts der Probleme für die Alpwirtschaft durch Wölfe mehr Abschüsse ermöglichen. Die für einen Abschuss massgebende Schaden-Schwelle wird für einzeln herumstreifende Tiere und auch für Wolfsrudel gesenkt.

Millionen für Verstärkung des Herdenschutzes

Für die Verstärkung des Herdenschutzes hat der Bundesrat zudem zusätzliche 4 Millionen Franken gesprochen. Mit dem Geld werden Sofortmassnahmen finanziert, die die Kantone beantragen können.

Wölfe sind in der Schweiz geschützt. Gegenwärtig leben rund 250 Wölfe in der Schweiz, und es gibt 26 Wolfsrudel, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) schreibt.

