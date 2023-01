Treffen am WEF in Davos – «Bundesrat Rössli»: So verlief Röstis Premiere auf dem internationalen Parkett Der grüne deutsche Vizekanzler Robert Habeck überbringt den beiden SVP-Bundesräten Guy Parmelin und Albert Rösti in Davos eine schlechte Nachricht, eine vage Hoffnung – und eine Ermahnung. Markus Häfliger aus Davos

Debattierten um Energieprobleme und Waffenlieferungen: Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck und die SVP-Bundesräte Guy Parmelin und Albert Rösti (von links). (16. Januar 2023) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Es war Albert Röstis allererster internationaler Kontakt als Bundesrat. Schon am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos traf Rösti am Montagabend einen der mächtigsten Politiker Europas: den deutschen Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Ebenfalls dabei beim Gespräch: Röstis Parteikollege, Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Erkenntnis Nummer 1: Das Gespräch der beiden SVP-ler mit dem deutschen Grünen dauerte länger als geplant, nämlich eine Stunde, was für WEF-Verhältnisse fast eine Ewigkeit ist. Erkenntnis Nummer 2: Habeck war mit den Schweizern freundlich, aber hart. Erkenntnis Nummer 3: An seiner internationalen Bekanntheit muss Rösti noch arbeiten. Während der gemeinsamen Pressekonferenz bezeichnete Habeck ihn als «Kollege Rössli».

Das bilaterale Gasabkommen ist tot

Vor den Medien bestätigte Habeck, was sich in den letzten Monaten immer deutlicher abgezeichnet hatte: Das geplante bilaterale Gas-Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz ist definitiv gestorben.

Ein solches Abkommen war am letzten WEF im Mai 2022 zwischen Habeck und Röstis Vorgängerin Simonetta Sommaruga (SP) ins Auge gefasst und als diplomatischer Erfolg verkauft worden (lesen Sie hier mehr darüber). Das Ziel: Im Fall einer Gasmangellage wollen sich beide Länder gegenseitig unterstützen. Mit dem Abkommen sollte verhindert werden, dass im Notfall Schweizer Spitäler und Privathaushalten bereits das Gas ausgeht, während deutsche Fabriken noch Gas in Hülle und Fülle haben. «Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein, wenn es zu Lieferausfällen kommen sollte», sagte Habeck damals vor den Medien.

Nun, acht Monate später, krebste Habeck teilweise zurück. Zuerst betonte er, dass Europa bei der Energieversorgung heute viel besser dastehe, als man im letzten Mai befürchtet habe. Zwar sei die Energiekrise noch nicht vorbei, «aber sie ist handhabbar geworden», so der deutsche Superminister der Grünen. «Europa hat sich in dieser Krise bewährt.»

Für den äussersten Notfall strebe Deutschland nach wie vor bilaterale Gas-Solidaritätsabkommen an, meinte Habeck. Doch ein bilaterales Abkommen nur mit der Schweiz sei für Deutschland nicht möglich. Er begründete dies erstens damit, dass die Schweiz nicht Teil der EU und damit Teil der «europäischen Lastflussregelungen» sei. Zweitens skizzierte Habeck ein Szenario, in dem Deutschland der Schweiz Gas liefern müsste, um die hiesigen Spitäler und Privathaushalte zu versorgen, und dafür «die deutsche Industrie herunterfahren» müsste. Ein solches Szenario sei undenkbar, falls es gleichzeitig an der Schweizer Südgrenze, in Italien, noch genügend Gas gäbe, so Habeck.

Aus diesem Grund strebe man nun ein trilaterales Gasabkommen an. Dieses soll neben Deutschland und der Schweiz auch Italien einbeziehe. Ob ein solcher Deal mit der neuen nationalistischen Regierung von Georgia Meloni aber in nützlicher Frist zustande kommt, ist aber mehr als fraglich.

Habeck: Schweiz darf nicht «Rosinenpicken»

Rösti sagte, auch die Schweiz habe nach wie vor Interesse an einem Gasabkommen. Er habe aber Verständnis dafür, dass die Deutschen auch die Italiener einbeziehen möchten. Allerdings wies Rösti Habeck auch darauf hin, dass auch Deutschland von der Schweiz profitiere. So habe die Schweiz am 7. und 8. Dezember eine Extra-Stromexport von rund 900 Megawatt nach Deutschland lieferte, um die Stromversorgung in Baden-Württemberg vor einem Zusammenbruch zu bewahren (lesen Sie hier mehr darüber).

Auch Habeck betonte, wie wichtig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Energiebereich sei. Mit der Schweiz gebe es aber das Problem, dass die Gespräche um das Rahmenabkommen immer noch in der Schwebe seien. Europa könne nicht akzeptieren, dass die Schweiz aus dem Binnenmarkt nur das nehme, was sie wolle, sagte Habeck – und gebrauchte dabei das böse Wort vom «Rosinenpicken».

Der Streit um die Munition geht weiter

Zur Sprache kam im bilateralen Gespräch auch die höchst umstrittene Frage von Munitionsexporten in der Ukraine. In den letzten Monaten war es zu Verstimmungen zwischen Bern und Berlin gekommen, weil der Bundesrat der deutschen Bundesregierung den Re-Export von ursprünglich in der Schweiz gefertigter Fliegerabwehr-Munition untersagt hatte (lesen Sie hier mehr darüber).

Parmelin mochte auf diese Frage nicht mehr im Detail eingehen. Habeck habe die deutsche Position in dieser Frage in Erinnerung gerufen und er wiederum die Position des Bundesrats.

«Es wäre gerecht und hilfreich, wenn die Schweiz Waffenlieferungen ermöglichen würde.» Vizekanzler Robert Habeck

Das war Habeck dann doch zu einsilbig. Auch seine Partei habe lange die Haltung vertreten, dass man keine Waffen in Krisengebiete schicken solle. Doch der Ukraine-Krieg habe den Grünen vor Augen geführt, dass es in einem solchen Krieg Täter und Opfer gebe. Angesichts des russischen Angriffskrieges könne man «die Neutralität nicht aufrecht erhalten, ohne Verantwortung zu tragen», meinte er – und schloss seine Ausführung mit einer Ermahnung: «Es wäre gerecht und hilfreich, wenn die Schweiz ihre Position überdenken würde und Waffenlieferungen ermöglichen würde.»

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

