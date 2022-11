Keine wilde Kandidatur von Jositsch

Ständerat Daniel Jositsch darf nun also nicht offiziell kandidieren. «Ich akzeptiere diesen Entscheid», sagte der Zürcher Ständerat. «Wie Sie wissen, habe ich diesen Antrag bekämpft, weil ich der Meinung war, es sollten sämtliche Kandidierenden zugelassen werden», so Jositsch nach seiner Nichtwahl durch die Fraktion am Freitag in Bern. Er sei für den Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und Frau im Hinblick auf die Kandidatur zur Bundesratswahl eingetreten.

Fraktionschef Roger Nordmann präsentierte den Entscheid der SP-Fraktion. Daniel Jositsch machte gleich klar, dass er nicht wild kandidieren werde. Bild: Screenshot

Er sei der ganzen Partei für die sachliche Diskussion dankbar. Nie sei es persönlich oder verletzend geworden, sagte Jositsch weiter. Es sei wichtig, dass die SP als Partei der Gleichstellung in die Nationalratswahlen im kommenden Jahr geht.