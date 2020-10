Neues zum Innovationspark – Bundesrat streicht die Business-Fliegerei in Dübendorf Der Militärflugplatz in Dübendorf sollte für Privatjets umgebaut werden. Jetzt macht der Bundesrat eine Kehrtwende. Unternehmer fordern 10 Millionen Schadenersatz. Kevin Brühlmann UPDATE FOLGT

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf soll der Innovationspark gebaut werden – möglichst ohne Flugzeuge, meint der Bundesrat nun. Foto: Urs Jaudas

Der Bundesrat ändert seine Meinung. Er will doch keine Privatjets in Dübendorf, auf dem ehemaligen Militärflugplatz, fliegen lassen. Dies gab er in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag bekannt. Grund dafür sei eine «stark veränderte Ausgangslage».

Konkret nennt der Bundesrat drei Probleme. Die anliegenden Gemeinden – Dübendorf, Wangen-Brüttisellen und Volketswil – hätten «grosse Vorbehalte» gegen Geschäftsflüge geäussert. Ausserdem sei das verknüpfte Projekt, der Innovationspark, gebremst worden: Im Juli dieses Jahres entschied das Zürcher Verwaltungsgericht, dass die Planung des Megaprojekts fehlgeleitet sei. Was die ganze Angelegenheit um Jahre verzögert. Ausserdem zweifelt der Bundesrat an der Firma, die den zivilen Flugbetrieb leiten sollte, der Flugplatz Dübendorf AG. Es seien Fragen aufgetaucht, «die zu Beginn nicht absehbar waren». Etwa zur Sicherheit, da der Flughafen Kloten bloss wenige Kilometer entfernt liegt.

«Für den Bundesrat ist es aus diesen Gründen nicht realistisch, weiter am bisherigen Konzept festzuhalten», heisst es in der Mitteilung.

Meinungsumschwung unter Sommaruga?

Vor sechs Jahren klang die Sache noch ganz anders: Damals erteilte der Bundesrat der Flugplatz Dübendorf AG eine Konzession für Geschäftsflüge. Seinerzeit war Doris Leuthard (CVP) noch Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. 2017 übernahm Simonetta Sommaruga von der SP den Posten, und schon 2019 wurde das Projekt gestoppt, weil plötzlich rechtliche Probleme beim Überfliegen von Wohnhäusern entdeckt wurden.

Jetzt also beerdigt der Bundesrat die private Fliegerei in Dübendorf, bevor der erste Jet abheben konnte. Die Zusammenarbeit mit der Flugplatz Dübendorf AG wird beendet. Stattdessen will sich der Bund am «konzeptionellen Neustart» beteiligen, den der Kanton Zürich kürzlich lanciert hat.

Konsterniert sei man, sagt Urs Brütsch, der Geschäftsführer der Flugplatz Dübendorf AG. «Das ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt.» Der volkswirtschaftliche Schaden sei enorm. Die Probleme, die der Bundesrat nenne, dienten bloss als Vorwand, meint Brütsch, um das Projekt abzubrechen.

Gemäss Vertrag, der vor sechs Jahren geschlossen wurde, muss der Bund die Flugplatz Dübendorf AG entschädigen – die Aktionäre «schadlos halten», wie es im Vertrag heisst. Urs Brütsch ist der Überzeugung, dass der Bund in der Pflicht stehe. «Die erbrachten Arbeiten haben einen Wert von von ungefähr zehn Millionen Franken», sagt er. Diese zehn Millionen will er nun einfordern.

Update folgt …