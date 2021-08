Schutz vor Hitzewellen – Bundesrat wehrt sich gegen Klage von Klimaseniorinnen in Strassburg Der neue Bericht des Weltklimarats zeigt: Die Schweiz wird bald mehr Hitzetote haben. Trotzdem kämpft der Bundesrat gegen eine Klimaklage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Deren Ausgang hat globale Konsequenzen. Dominik Balmer , Mathias Born , Simone Luchetta

Kämpfte bis zu ihrem Tod gegen den Klimawandel: Ruth Schaub, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2016 in ihrem Zuhause in Zürich. Foto: Daniel Winkler

Als Ruth Schaub im Wartezimmer ihres Hausarztes kollabierte, war es viel zu heiss. Die Schweiz erlebte in jenem Sommer 2015 eine der bislang grössten Hitzewellen. Ruth Schaub, damals 84 Jahre alt, verlor in der stickigen Praxis in Zürich das Bewusstsein. Ihr Blut in den Beinvenen sei «versackt», heisst es im Arztzeugnis – «mit ausgelöst sicher durch die hohen Temperaturen».

Die Seniorin kam mit der Ambulanz ins Spital, wo man sie gründlich untersuchte. Schliesslich entliessen sie die Ärzte mit dem Rat, sich künftig bei Temperaturen über 30 Grad nicht mehr draussen aufzuhalten.