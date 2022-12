Feilschen nach Bundesratswahl – Cassis bricht ungeschriebene Regel beim Machtpoker um Departemente Bundespräsident Ignazio Cassis will das Lobbying um die Verteilung der Departemente eindämmen. Darum greift er nun zu einem ungewöhnlichen Mittel. Charlotte Walser

Bundespräsident Ignazio Cassis will bei der Departementsverteilung eine Situation wie jene von 2018 verhindern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Mittwoch werden zwei neue Bundesratsmitglieder gewählt. Über die Departementsverteilung berät der Bundesrat für gewöhnlich am Tag seiner nächsten ordentlichen Sitzung. Das wäre kommenden Freitag. Doch diesmal will er sich laut gut informierten Quellen schon am Donnerstag mit den neu gewählten Mitgliedern treffen. Es könnte also sein, dass bereits am Donnerstag feststeht, wer welches Departement erhält. Sollte sich der Bundesrat beim ersten Treffen noch nicht einig werden, würde die zweite Sitzung am Freitag stattfinden.