Finnair mit neuer Geschäftsidee – Businessclass-Essen am Boden Das ist ökonomische Kreativität in der Corona-Krise: Die Fluggesellschaft Finnair verkauft ihre Speisen jetzt im Supermarkt. Lea Hampel

Bedürfnis Vielreisender befriedigen und Arbeitsplätze erhalten: Finnair-Produkte in einem Supermarket in Vantaa bei Helsinki. Foto: Keystone

Werden Menschen gefragt, was sie derzeit vermissen, dann antworten die meisten: das Verreisen. Nun ist anzunehmen, dass viele damit Strand, Meer, Hotelbars oder Sightseeing meinen. Dass sich die unter Fernweh leidenden Menschen danach sehnen, wieder einmal Pasta zu essen, die seit zwölf Stunden unter Alufolie liegt, und danach einen Mini-Orangensaft aus einem Plastikbecher zu schlürfen, ist eher unwahrscheinlich. Umso erstaunlicher ist es, dass Finnair nun Speisen, die Reisende sonst an Bord erhalten, am Boden verkauft.



Nun ist zur Verteidigung der Fluggesellschaft zu sagen: Im Supermarkt nahe dem Flughafen Helsinki-Vantaa wird der Kunde nicht mit der üblichen Hühnchen-oder-Nudeln-Frage konfrontiert. Er bekommt als Vorspeise geröstete Karotten mit Blaukäse und als Hauptspeise geräucherten Fisch oder Teriyaki-Rind mit Reis.

700 Stellen bereits verloren

Finnair will mit dem Businessclass-Essen am Boden ein Bedürfnis der Vielreisenden befriedigen. Und hofft, seine Köche damit weiterbeschäftigen zu können. Allein im September sind 91 Prozent weniger Menschen mit dem finnischen Unternehmen geflogen als im gleichen Monat 2019. Vor kurzem wurde die Streichung von 700 Stellen verkündet.

Die Finnen sind bei weitem nicht die Ersten, bei denen die Krise die ökonomische Kreativität fördert. Die australische Quantas etwa warb mit Flügen ohne Ziel («flights to nowhere»): Dabei wurden Passagiere von Sydney aus sieben Stunden lang über die Landschaften Australiens geflogen. Thai Airways hat in Bangkok die Mitarbeiterkantine in ein Restaurant im Design eines Flugzeugs umgebaut, samt verstellbaren Sitzen und digitaler Bordkarte für die Besucher.

Flugzeug-Essen am Boden ist eine komplexere Sache als vermutet: Juha Stenholm, Küchenchef der Finnair. Foto: Reuters

Das mit dem Bord-Essen am Boden ist dennoch ein besonderes Wagnis. Erstens sind die Flugzeug-Speisen eine komplexere Angelegenheit, als manch lauwarmer Reis vermuten lässt: 28 Abkürzungen nutzen die Fluggesellschaften für Kundenwünsche, von Kinder- über Diabetikeressen bis zu proteinarmen Speisen.

Zweitens gibt es genaue Vorgaben: Die meisten Speisen dürfen nur drei Zentimeter hoch sein. Drittens schmeckt der Mensch beim niedrigen Luftdruck an Bord Salz und Zucker weniger intensiv, empfindet Säuren aber gleich stark. Das hat eine von der Lufthansa finanzierte Studie einst gezeigt, die erklären sollte, warum Gäste an Bord mehr Tomatensaft als Bier bestellen.

Langstreckengefühl simulieren

Zum Flugzeug-Essen-Ambiente gehört allerdings noch viel mehr als die übliche Plastikverpackung. Für höhere Authentizität sollte man sich jemanden suchen, der einen vor dem Verzehr zum Aufrechtsitzen ermahnt. Nebenher empfiehlt sich, sehr nah vor dem Fernseher eine Hollywoodromanze von 2018 anzuschauen.

Wem all das nicht hinreichend Langstreckengefühl vermittelt, dem sei empfohlen, online eines der stundenlangen Videos mit Kabinengeräuschen zu suchen. Denn auch das haben Wissenschaftler herausgefunden: Ein Grund, warum es an Bord oft nicht schmeckt, ist nicht das Essen an sich. Sondern dass Lärm unsere Geschmacksnerven beeinträchtigt.