Krieg in der Ukraine – «Butscha mal drei, vier oder fünf» Foltern, vergewaltigen, töten: Russland soll rund um Charkiw 22 grauenhafte Lager unterhalten haben. Einer der Gefolterten spricht über seine dunkelsten Tage.

Sonja Zekri aus Kupjansk

Folterstätte der russischen Streitkräfte in Isjum. Foto: Evgeniy Maloletka (AP)

Es gab Momente des Glücks in den russischen Folterkammern. «Wenn sie fertig waren, dich in die Ecke geworfen haben wie einen dreckigen Lappen und du wusstest, dich fasst niemand mehr an – das war wunderbar», erinnert sich Andrij Kozar. Er hat viele dieser Momente erlebt – und den Schmerz davor. Stromschläge, Hammerschläge, Schläge mit Händen und Füssen. «Sie waren nie weniger als fünf Mann.» Manchmal hängten die Folterer Menschen an Handschellen auf, bis die Bänder rissen, oder stülpten ihnen Gasmasken über, ehe sie sie schlugen. Ein Mann habe sich geweigert, für sie zu tanzen, sie schossen ihm in den Fuss, so Kozar.