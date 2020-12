Sweet Home: Rezepte und Tipps – Bye-bye 2020 Outdoor-Feste, Cocktails und Lieblingsfilme: Diese Inspirationen trösten über eine grosse Silvesterparty hinweg. Marianne Kohler Nizamuddin

Foto über: Coco Kelley

Jeden Tag, wenn ich meinen Themenplan von Sweet Home anschaue, stolpere ich über die erste eingetragene Geschichte, die genau vor einem Jahr erschienen ist. Sie heisst: «Was, wenn wir heute einfach zu Hause bleiben?» Ich habe trotz der roten Haare absolut keine übersinnlichen Fähigkeiten, aber zu Hause sind wir geblieben – und das praktisch das ganze Jahr! Oft wünsche ich mir, ich hätte Sie damals animiert so richtig wild zu feiern, zu tanzen und zu toben, zu singen und zu flirten. Doch ich bin kein Partygirl, Sweet Home passt zu mir. Silvesterparties waren für mich nie so, wie die in den Filmen und sind in meinen Erinnerungen im «zum Vergessen-Ordner» abgespeichert. Und doch, ich verstehe alle, die gerne so richtig feiern und auch die Begabung dafür haben. Sie müssen sich in dieser Zeit fühlen wie Vögel im Käfig. Diese Tipps und Ideen helfen hoffentlich, irgendwie das Beste aus allem zu machen.