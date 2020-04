Umfahrung im Zürcher Unterland – Calatrava soll neue Rheinbrücke bei Eglisau bauen Seit Jahrzehnten sucht der Kanton Zürich eine Lösung für das Verkehrschaos im automobilen Flaschenhals Eglisau. Nun könnte es Entlastung geben - unter Mithilfe von Stararchitekt Santiago Calatrava. Pascal Unternährer

Rahmenbrücke aus Stahl und Beton: Calatravas Lösung für die Rheinquerung westlich von Eglisau. Visualisierung: PD

Ist das die Durchtrennung des Gordischen Knotens? Nach etlichen Anläufen haben der Kanton und die Gemeinde Eglisau am Donnerstag ein neues Projekt für die Umfahrung präsentiert. Es soll das schmucke Städtchen am Rhein vom Durchgangsverkehr entlasten. Werktags zwängen sich 22’000 Fahrzeuge, darunter viele Lastwagen, über die enge Rheinbrücke gleich neben dem Dorfkern. Morgens und abends herrscht Stau bis zu den Kreiseln Richtung Schaffhausen in Norden und Bülach im Süden.