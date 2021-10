Was wir lesen – Calla Henkel: «Other People’s Clothes» Letzte Woche habe ich ein Buch verschlungen, das so viele Plot-Twists hat, dass ich vermutlich noch bis 2024 brauchen werde, um mich davon zu erholen. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Der Thriller heisst «Other People’s Clothes» (bislang gibt es ihn leider nur auf Englisch) und darin erzählt die Autorin Calla Henkel die Geschichte von zwei jungen Frauen, die 2008 von New York nach Berlin ziehen, um dort Kunst zu studieren. Die eine, Zoe, trauert gerade über den Tod ihrer besten Freundin (sie wurde in Florida erstochen) – während die andere, Hailey, vor allem damit beschäftigt ist, irgendwelche Klatschseiten zu lesen, weil sie auch mal so berühmt sein will wie Lindsay Lohan oder Paris Hilton.

Der Plot nimmt eine unerwartete Wendung, als die beiden merken, dass sie beschattet werden. Aus Gründen, die ich hier nicht verraten will, beginnen Zoe und Hailey dann in andere Rollen zu schlüpfen, indem sie etwa extravagante Kleidung tragen oder Partys bei sich zu Hause schmeissen, die bald in halb Berlin bekannt sind …