Hochwasser an der Thur - Camper mussten ihre Zelte mitten in der Nacht abbrechen

Hochwasser in der Region – Camper mussten ihre Zelte mitten in der Nacht abbrechen Die starken Regenfälle in der Nacht auf Freitag führten zu Hochwasser an der Thur und weiteren Flüssen. Bei Gütighausen musste ein Campingplatz geräumt werden. Nina Thöny

Der Campingplatz Gütighausen stand am Freitagmorgen komplett unter Wasser, die Thur war über die Ufer getreten. Foto: Marc Dahinden

Es war eine kurze Nacht für Kurt Ramel. Gegen 23 Uhr traf am Donnerstag die Feuerwehr ein beim Campingplatz Gütighausen an der Thur bei Ossingen, den Ramel zusammen mit seiner Frau Barbara seit drei Jahren betreibt. Schon am Nachmittag hatte es heftig geregnet, der Wasserpegel der Thur stieg stetig an. Weil weiterhin viel Regen fallen sollte, entschieden Ramel und die Feuerwehr, den Campingplatz zu räumen. «Um Mitternacht mussten alle Gäste ihre Zelte abbrechen und ihre Wohnmobile wegstellen», erzählt Ramel am Freitag.

«Gegen 3 Uhr gingen alle schlafen.» Kurt Ramel, Betriebsleiter Campingplatz Gütighausen