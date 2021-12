Podcast zum Schweizer Fussball - Canepas Ruhe beflügelt den FC Zürich

Podcast zum Schweizer Fussball – «Vielleicht kommt der FCB für YB genau zum richtigen Moment» Reicht YB gegen Basel am Mittwoch Goalie Nummer 3? Warum ist Ancillo Canepa beim FCZ plötzlich so ruhig? Und ist Giorgio Contini der Urs Fischer der Super League? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Eins ist sicher: Die Young Boys werden am Mittwoch gegen den FC Basel mit einem Goalie spielen. Ausserdem klar: Dieser Goalie wird nach den Verletzungen von David von Ballmoos und Guillaume Faivre ein junger Mann mit keiner Erfahrung in einem Spitzenspiel der Super League sein. Und doch sagt Moritz Marthaler in der neusten Ausgabe unsers Fussballpodcasts vor dem Treffen der beiden teuersten Teams der Liga: «Vielleicht kommt das Spiel gegen Basel für die Young Boys genau zum richtigen Zeitpunkt.»

Was er meint: Noch vor drei, vier Wochen wirkte dieses YB extrem verwundbar. Schien es, als ob die Berner an der Doppelbelastung Champions League und nationale Meisterschaft scheitern könnten. Jetzt, nach dem 1:1 bei Manchester United unter der Woche und dem 4:3 gegen Sion am Sonntag, sagt Marthaler: «Es gibt wieder Gründe, die für YB sprechen. Aber es bleibt ein fragiles Gebilde.»

Aber so anders sieht es beim Widersacher aus Basel auch nicht aus. Die Basler haben in der Liga von den letzten fünf Spielen bloss eines gewonnen. Und dann ist da ja noch die Sache mit Sebastiano Esposito. Der 19-jährige Italiener wollte sich in der Conference League gegen Karabach zehn Minuten vor Ende nicht mehr einwechseln lassen und musste darum das Spiel gegen Servette von der Tribüne aus verfolgen. Obwohl der FCB derzeit in der Offensive durchaus so wirkt, als ob er einen Spieler mit den individuellen Fähigkeiten eines Esposito gut gebrauchen könnte.

«Er hat sich eine Extrawurst erlaubt», sagt Samuel Burgener zum Stürmer, «die grosse Frage ist jetzt: Kann er auch eine Extrawurst abliefern, wenn er denn spielt? Jetzt muss er etwas beweisen.»

Ausserdem reden wir in der Sendung über den Höhenflug des FC Zürich. Und inwiefern der auch damit zu tun hat, dass sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa derart zurückhaltend präsentiert. Und über die Probleme des FC Luzern, der sich mit Lausanne im Abstiegskampf ein Schneckenrennen liefert.

