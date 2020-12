Zum Klaustag – Cappuccino ist kein dummer Esel Er mag Kinder, aber keine Trottinetts. Und das BAG hätte seine Freude an ihm. Dieses Porträt über einen Esel ist unser sechstes Türchen des Adventskalenders. Hélène Arnet

Vor einem Jahr: Cappuccino bereitet sich zusammen mit Dominik Ott auf seinen Auftritt auf der Josefwiese im Stadtkreis 5 vor. Foto: Doris Fanconi

Eigentlich sollte Cappuccino heute vom Bahnhof Hardbrücke am «Freitag-Turm» vorbei zur Josefwiese trotten. Dort würde er sich von Kindern streicheln und kraulen lassen, während sein Samichlaus ein paar ernste und ein paar nette Worte sagen würde. Dann würde sein Samichlaus aus dem Sack, den er, Cappuccino, getragen hat, Nüsse und Mandarinen verteilen.

Cappucino ist nicht ganz klar, weshalb heuer alles anders ist. Weshalb er dieses Jahr im Advent so wenig unterwegs ist, so wenig Kinder besuchen darf. Er weiss nur: Irgendetwas stimmt da nicht.

Ein Esel im besten Alter

«Cappuccino ist mit seinen 14 Jahren voll im Saft», sagt Heidi Müller aus Rüti, bei der er wohnt. «Ein Esel im besten Alter.» Nur etwas schreckhaft sei er. Der Landesel Cappuccino geht zwar meist stoisch an der Seite von Dominik Ott, der manchmal auch ein Schmutzli ist, durch die grosse, hektische Stadt.

Aber er mag es nicht, wenn von hinten Kickboard- oder Trottinett-Fahrerinnen und -fahrer heranbrausen und eng an ihm vorbeisausen. Dann bleibt er stocksteif stehen. Stur wie ein Esel eben.

«Esel sind nicht stur. Sie sind überlegt.» Heidi Müller, Eselhalterin aus Rüti

«Komplett falsch», verteidigt Heidi Müller ihren Esel und damit gleich die ganze Spezies. «Esel sind nicht stur. Sie sind überlegt.» Wenn ein Pferd erschreckt, reagiert es panisch, schlägt aus, sprintet weg, würde in dieser Umgebung unter Umständen Schaden anrichten oder gar sich selbst verletzen.

Ein Esel wie Cappuccino aber bleibt erst einmal stehen. Bleibt still, bis er die Situation richtig einschätzen kann. Erst dann geht er weiter. Eher klug als dumm, ja sogar vorbildhaft in dieser seltsamen Zeit. Das BAG hätte in diesen Corona-Zeiten seine Freude an ihm. Und so könnte der Samichlaus uns sagen: «Macht es wie Cappuccino. Steht still, unternehmt nichts, bis wir die Situation einschätzen und bewältigen können.» In Ordnung, Samichlaus. Aber nun bitte Nüssli und Mandarinen für uns und ein paar Streicheleinheiten für Cappuccino.