Geschlossene Pisten – Carabinieri stoppen Schweizer Skifahrer In Zermatt startete gestern die Wintersaison – doch die italienische Seite blieb zu. Dafür sorgten Polizisten auf Ski. Cyrill Pinto

Skifahren verboten: Carabinieri, die in Cervinia stationiert sind, kontrollieren das Verbot auf der italienischen Seite. Foto: Andrea Soltermann

Zumindest das Wetter spielte mit: Pünktlich zum Start der Wintersaison fiel in den südlichen Alpentälern über ein Meter Neuschnee. Auch in Zermatt VS, das gestern offiziell die Skisaison eröffnete.

Wer es aber trotzdem bis zur Station Klein Matterhorn auf 3821 Meter über Meer hinaufwagte und von dort die Abfahrt Richtung Italien in Angriff nehmen wollte, erlebte eine Überraschung: Die Piste ist mit einem improvisierten Grenzzaun abgesperrt. Und damit sich wirklich niemand ins verbotene Tal hinunterwagt, patrouillieren an diesem ersten Tag der Saison gar zwei Carabinieri auf Ski.