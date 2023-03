Diese Anwältin jagt Uhrenfälscher – Carole Aubert und das Geheimnis der gefälschten Schweizer Luxusuhren Jedes Jahr kommen Millionen Schweizer Fake-Uhren in Umlauf. Ohne diese Frau wären es noch viel mehr. Sven Behrisch (Das Magazin)

Vor siebzehn Jahren begann die Jagd der Juristin aus Neuchâtel auf die Uhrenfälscher. Foto: Ulrike Meutzner

Der Reiz eines Krimis liegt ja nicht darin, dass am Ende einer geschnappt wird. Dass das Gute siegt und das Böse scheitert. Das wäre ja einfach nur banal. Wirklich interessant an der Konstellation von Jäger und Gejagtem ist, dass sich da zwei Idealisten gegenüberstehen, die beide an ihren Ansprüchen scheitern.