Ostertage im Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa - CHF 100.- günstiger Das Angebot ist buchbar vom 10. April 2020 bis 13. April 2020.

Ostern in Arosa – wohlwollende Sonne, glitzernder Schnee und ein verlockender Frühlingscharme in der Luft.

Das charmante Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa liegt 1850 Meter hoch, direkt an der Skipiste und den Wanderwegen. Durch seine leicht erhöht Lage im ruhigen Dorfteil Innerarosa ist das luxuriös-familiäre 5-Sterne-Hotel ideal für Ihren Urlaub in den Bündner Bergen. 119 Zimmer und Suiten, 6 Restaurants und 2 Bars laden zu gemütlichen Stunden ein. Für Entspannung sorgt der Alpin Spa mit 1200 Wohlfühl-Quadratmetern und atemberaubendem Blick in die schneebedeckte Berglandschaft. Nutzen Sie die Gelegenheit und testen Sie das fanstatische Skigebiet Arosa-Lenzerheide mit 225 Pistenkilometern für jedes Fahrniveau. An den Ostertagen erwarten Sie perfekt präparierte Pisten, viel Sonnenschein und lange Skitage!

Das Angebot beinhaltet: - 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück - Upgrade in eine nächst höhere Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit - 3-Gänge Karfreitagsmenu - Ostersonntagsapero und -menu - Schneeglöggliball - 1 Tagesskipass oder 1 Massage sowie Nutzung des Spa, Minibar und Aussenparkplatz

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot Einzelzimmer Nord zu CHF 960.- statt CHF 1060.- pro Aufenthalt pro Zimmer Doppelzimmer Süd zu CHF 1500.- statt CHF 1600.- pro Aufenthalt pro Zimmer