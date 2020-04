Pfad-Finder - Mountainbike Abenteuer - Explora-Multimediavortag - CHF 6.- günstiger So, 22.3., 18.30 Uhr, Zürich, Volkshaus, Theatersaal Mo, 23.3., 19.30 Uhr, Zürich, Technopark, Auditorium

Harald Philipps Reise beginnt an den Hausgipfeln der Alpen und führt in die entlegensten Landschaften der Welt: Von vereisten Vulkanen in Sibirien über die höchsten Pässe des Himalaja bis ins diktatorische Nordkorea. Dabei geht es in seinem Vortrag nicht um «höher, schneller, weiter», sondern um anspruchsvolle und authentische Radreisen, die den Zuschauern das Gefühl geben, sie seien live dabei. Nur der Fahrtwind fehlt.

Harald macht sich auf, neue Wege zu finden: In Dolpo, einer der unbekanntesten Regionen Nepals, in Kamtschatka, bei einer Skibesteigung eines 5000 Meter hohen aktiven Vulkans, und in Nordkorea, wo er feststellt, dass beim Mountainbiken mehr erlaubt ist als in seiner Tiroler Heimat. Harald begeistert Mountainbiker, Bergsportler, Reise- und Naturfans und stiftet sie an, ausgetretene Wege zu verlassen und spielerisch neue Pfade zu finden.

Ihr CARTE BLANCHE Angebot Kategorie normale Tickets: CHF 23.- statt CHF 29.- Kategorie beste Plätze (nur online buchbar): CHF 30.- statt 36.-