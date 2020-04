YESH! Filmtage Zürich - 20% Rabatt Zum sechsten Mal in Folge zeigt YESH! vom 12. bis 19. März neue Filme, die das Judentum zum kleinsten gemeinsamen Nenner haben.

Das Spektrum ist schillernd und reicht von der Musik-Doku bis zur schrägen Komödie, vom Holocaust-Drama bis zum Mossad-Thriller.

Musik gefällig? «Shut Up And Play The Piano» ist eine Doku über den kauzigen kanadischen Pianisten Chilly Gonzales, der weltweit die Konzertsäle rockt. Gefühle? Das Oscar-nominierte Drama «Those Who Remained» erzählt behutsam die Geschichte zweier Menschen, die nach dem Holocaust zueinanderfinden. Lust auf schrägen Humor? Der Palästinenser Elia Suleiman hat mit «It Must Be Heaven» versucht, eine Komödie über den Nahost-Konflikt zu drehen. Es ist ihm gelungen. Mehr Spannung? Im Mossad Thriller «The Operative» muss sich Spionin Rachel Kruger zwischen ihren Auftraggebern und ihrem iranischen Liebhaber entscheiden …

Das sind nur vier von 26 weiteren Filmen, die an den Yesh! Filmtagen 2020 in den Kinos Kinos Houdini, Riffraff, Arthouse Uto und Le Paris gezeigt werden, die meisten davon Schweizer Premieren. Vielen Vorstellungen folgen Podiumsgespräche und Diskussionsrunden.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot CHF 15.- statt CHF 19.-