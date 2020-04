Leserreise Azoren – das Inselparadies Tiefgrüne Gemächlichkeit an Europas abgelegenem atlantischen Aussenposten. Die Inselgruppe ist eine geologische Schatztruhe für Wanderliebhaber.

Naturgeniesser blicken in Vulkankrater und auf Walrücken und allgegenwärtig: die Kraft der Erde – in unterirdischen Lavatunnels, in der lokalen Küche und in den heissen Quellbädern.

Reisedatun

13. bis 22. Mai 2020 (Zusatzreise)

Reiseprogramm

1. Tag: Zürich–Lissabon–Pico Früher Morgenf lug mit TAP in die Hauptstadt Portugals, Spaziergang durch deren romantische Gassen mit den bekannten Strassenbahnen und Blick über den Fluss Tejo. Weiterf lug mit SATA auf die zweitgrösste Insel der Azorengruppe, Willkommensabendessen mit Felix Blumer.

2. Tag: Tagesthema Wale Vom Hafenstädtchen Lajes aus fahren Sie in Zodiacs aufs offene Meer hinaus zum Whale Watching. Mehr Informationen zum einst abenteuerlichen Beruf der hiesigen Walfänger erhalten Sie im Museu dos Baleeiros. Am Nachmittag Einführung in die lokale Weintradition mit Degustation in einer Weinkellerei.

3. Tag: Höhen und Tiefen Zwei geologische Alternativen: bei guten Wetterbedingungen Ganztageswanderung auf den Pico Alto, mit 2351 m höchster Berg Portugals. Oder mit Helmlampen in den Untergrund: Erkundung eines Teils des 5 km langen Lavaröhrensystems der Gruta das Torres.

4. Tag: Überfahrt nach Faial Mit der Fähre auf die gegenüberliegende Insel. Im Städtchen Horta – einst von Flamen als Fischerdorf gegründet – schlendern Sie entlang der bunten Quaimauern des Jachthafens mit internationalem Flair.

5. Tag: Mondlandschaft und Recherchezentrum Fahrt in den Westen Faials. Zweistündige Wanderung durch die Mondlandschaft des Vulkans Capelinhos – dessen Eruption in den 50ern die Inself läche vergrössern liess und viele Einwohner zum Auswandern in die USA bewegte – mit dem Experten Felix Blumer Besichtigung des Observatoriums Príncipe Alberto do Mónaco.

6. Tag: Hauptinsel São Miguel Kurzer, tiefer Flug in den Hauptort Ponta Delgada auf São Miguel, wo fast schon eine Festlandsmentalität herrscht. Im meteorologischen Institut erfahren Sie mehr über die Hintergründe der speziellen Wetterlage über den Azoren.

7. Tag: Baleia, Baleia! Bei dem Ausruf richten Sie auf Ihrem Schiff die Aufmerksamkeit auf die Meeresoberfläche – nebst Walen zeigen sich eventuell auch Delfine. Am Nachmittag Erkundung Ponta Delgadas auf eigene Faust.

8. Tag: Vulkanwanderung In der vulkanischen, kesselförmigen Region der Sete Cidades Wanderung entlang des Kraterrandes mit Sicht auf wilde Blumen, grüne Hänge und azurblaue Seen. Auf dem Rückweg Besuch einer Ananas- Plantage, Informationen zu deren Export.

9. Tag: Thermen und Tee Wanderung um den See Furnas, zu Mittag Cozido-Eintopf, die lokale Spezialität, die in Schwefelquellen gekocht wird. Schwimmen im roten Gewässer der Terra Nostra Oase und im warmen Naturbecken Caldeira Velha. Geysire im Vale das Furnas, Besuch der westlichsten Teeplantage Europas. Abschlussdinner.

10. Tag: São Miguel–Lissabon–Zürich Mittagsf lug zurück aufs Festland, nach einem Zwischenhalt in der portugiesischen Hauptstadt Landung spätabends in Zürich.

Programmänderungen vorbehalten.

Preis pro Person

Fr. 5'850.– im Doppelzimmer

Fr. 820.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 20 Personen

Leistungen

Internationale Flüge mit TAP und Inlandflüge mit SATA in Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen Fr. 80.–, Stand Dezember 2017)

Transfers, Transportmittel

Schöne 4-Stern-Hotels auf Basis Doppelzimmer

Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag

Eintritte und Gebühren

Trinkgelder

Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende

Reiseleiter, cotravel Reiseleitung

Ausführliche Reisedokumentation

Audio-System auf Rundgängen

Nicht inbegriffen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen

Organisation und Bedingungen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Detailprogramm, Informationen und Buchung

cotravel DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00 cotravel@cotravel.ch, www.cotravel.ch