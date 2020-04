Orgelkonzert - 20% Rabatt Sonntag, 5. April 2020, 17.00 Uhr, Kirche St. Jakob, Zürich

Sergej Prokofiev: Die Liebe zu den drei Orangen: Marsch, op. 33 Marco Enrico Bossi: Konzertstück op. 130 Camille Saint-Saëns: Sinfonie für Orgel und Orchester

Orchestergesellschaft Zürich Olivera Sekulic, Leitung Frédéric Champion, Orgel

Für einmal stellt die Orchestergesellschaft Zürich die Königin der Instrumente ins Zentrum. Solist ist der bekannte französische Organist Frédéric Champion, Preisträger verschiedener internationaler Wettbewerbe. Nach einem prägnanten Marsch von Sergej Prokofiev eröffnet die Orgel das fulminante Konzertstück in c-Moll op. 30 von Marco Enrico Bossi und vermischt sich mit Blechbläsern, Streichern, Pauken und Glocken. In der berühmten Orgelsinfonie von Camille Saint-Saëns lässt sie den Raum vibrieren und verleiht so dem spätromantischen Werk eine monumentale Grösse.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot Kategorie I: CHF 32.- statt CHF 40.- Kategorie II: CHF 24.- statt CHF 30.-