Stars in Town – Das Musikfestival mit dem besonderen Charme – 20% Rabatt 4. bis 8. August 2020 - Mitten in der Altstadt von Schaffhausen

Seit 2010 gastiert das Musikfestival Stars in Town auf der schönsten Piazza Grande nördlich des Gotthards. Stars in Town zählt zu den charmantesten Festivals der Schweiz. Mitten in der Altstadt, umgeben von der stattlichen Kulisse des Herrenackers, spielen vom 4. bis 8. August 2020 Weltstars und Schweizer Bands auf der grossen Bühne. Stars in Town ist das Festival mit dem besonderen Charme: Höchste Qualität in allen Belangen, stilvolle Platzgestaltung und ausgelassene Stimmung sorgen für Konzertvergnügen erster Güte. Erleben Sie ganz in Ihrer Nähe grosse Stars im kleinen Paradies — mit dem CARTE BLANCHE-Angebot noch günstiger.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Tageskarte CHF 78.40 statt CHF 98.–*

Dienstag, 4. August:

Kool & The Gang, Gipsy Kings, UB40

Mittwoch, 5. August:

Parov Stelar, James Morrison, Marius Bear

Donnerstag, 6. August:

Snow Patrol, Tom Walker, The Gardener & The Tree

Freitag, 7. August:

James Arthur, Wincent Weiss, Loco Escrito

Samstag, 8. August:

Patent Ochsner, Pegasus Unplugged, Stefanie Heinzmann* zzgl. Ticket-Servicegebühr