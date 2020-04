Leserreise Uganda – wilde Schönheit im Herzen Afrikas In einer exklusiven Kleingruppe erleben Sie auf dieser Leserreise Ugandas faszinierende Tierwelt.

Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm Juni 2020

Detailliertes Reiseprogramm Februar und November 2020

Anmeldung

cotravel - Juni 2020cotravel - November 2020

In einer exklusiven Kleingruppe erleben Sie auf dieser Leserreise Ugandas faszinierende Tierwelt – von mächtigen Berggorillas, über Schimpansen bis hin zu den legendären Big 5. Authentische Begegnungen im Einklang von Mensch und Natur abseits von Massentourismus in Begleitung von Daniel C. Hänni, Direktor des Schweizer Jane Goodall Instituts.

Reisedaten

15. Februar bis 1. März 2020 (ausgebucht) 21. Juni bis 6. Juli 2020 (auf Anfrage) 21. November bis 6. Dezember 2020 (auf Anfrage)

Reiseprogramm 2020

1. Tag: Hinreise

Flug mit Brussels Airlines über Brüssel nach Entebbe in Uganda.

2. Tag: Viktoriasee mit seiner Schimpanseninsel

Bootsfahrt auf dem Viktoriasee zur Ngamba Insel, einer Auffangstation für Schimpansen-Waisenkinder. Übernachtung in Entebbe.

3. Tag: Nashörner hautnah

Fahrt über Land ins Ziwa Rhino Sanctuary. Zu Fuss auf Safari durch das Schutzgebiet der Breitmaulnashörner, ein von der EU geförderten Projekt zur Ansiedelung der bedrohten Tiere. Weiterreise zum Murchison Falls Nationalpark.

4. Tag: Nilabenteuer

Am Morgen erste Safari im Murchison Falls Nationalpark, bevor es nicht weniger aufregend auf dem Weissen Nil zu den namengebenden, ohrenbetäubenden Wasserfällen geht.

5. Tag: Safari intensiv

Elefanten, Büffel, Giraffen, Löwen, Leoparden, Flusspferde und Krokodile – nur eine Auswahl an Tieren, die Sie mit etwas Glück auf der Safari per Boot und Geländewagen sichten.

6. Tag: Albertsee

Abwechslungsreiche Fahrt zum Albertsee. Zum Abschluss eines ereignisreichen Tages Abendessen unter den Sternen inmitten der Savanne.

7. Tag: Projekte mit Weitsicht

Daniel C. Hänni erläutert das Schimpansen-Korridorprojekt und besucht mit Ihnen ein regionales Ausbildungszentrum.

8. Tag: Am Rande des Regenwaldes

Auf Schimpansen-Pirsch im Kibale-Nationalpark. Auch Vogelfreunde kommen bei 335 Arten im Bigodi-Sumpf auf ihre Kosten.

9. Tag: Dorfbegegnungen

Farbenfrohe Strassenszenen, einheimische Märkte und interessante Begegnungen erwarten Sie beim Besuch des kleinen Städtchens Fort Portals, gelegen im Schatten des Ruwenzori-Gebirges.

10. Tag: Royaler Nationalpark

Safari und Bootsfahrt im Nationalpark Queen Elizabeth. Entdecken Sie eine Mischung aus Savannen, Tropenwäldern, Seen und vulkanischen Kratern. Übernachtung in einer Lodge mitten im Park.

11. Tag: Baumkletternde Löwen

Auf der Suche nach den baumkletternden Löwen im Ishasha Sektor nähern Sie sich dem Reich der Berggorillas. Zwei Übernachtungen in einer schönen Lodge mit Blick zum Bwindi Impenetrable Regenwald.

12. Tag: Reich der Berggorillas

Sie betreten ein Heiligtum – den mystischen Bwindi-Regenwald. In dieser dramatischen, steil bewaldeten Landschaft leben die vom Aussterben bedrohten Berggorillas. Die Tiere in freier Natur beim Spielen und Essen zu beobachten ist einer der faszinierendsten Momente der Reise.

13. Tag: Schweiz von Afrika

Die Reise geht weiter durch ein Gebiet, das Winston Churchill als „die Schweiz Afrikas“ bezeichnet hat, zum Lake Mburo Nationalpark. Übernachtung in wunderschöner Lodge mitten in der Wildnis.

14. Tag: Erkundungen zu Fuss

Ein weiteres Highlight wartet zum Schluss: Begegnungen mit Riesen-Elenantilopen und Zebras auf einer Fuss-Safari.

15. und 16. Tag: Letzte Safari und Rückreise

Abschied von Uganda – eine letzte Safari und die Überquerung des Äquators, bevor es am Abend via Brüssel nach Zürich zurück geht. Programmänderungen sind jederzeit möglich.

Reiseinformationen

Preise pro Person

Fr. 9 950.– Doppelzimmer

Fr. 890.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 6, max. 11 Personen

Gut zu wissen

Die ca. 4-stündige Wanderung im relativ steilen Bwindi-Regenwald auf der Suche nach den Gorillas erfordert eine gewisse Standfestigkeit. Das Schimpansen-Tracking gestaltet sich einfacher, das Wegenetz ist besser und die Wälder sind flach. Eine Reiseverträglichkeit ist empfehlenswert, da die Strassenverhältnisse abenteuerlich sein können. Englischkenntnisse sind von Vorteil, da Fahrer und lokale Führer meist kein Deutsch sprechen.

Leistungen

Internationale Flüge mit Brussels Airlines in Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen Fr. 480.– und Co2-Kompensation, Stand Januar 2019)

Transfers, alle Transportmittel

Hotel-/ Lodge-Unterkünfte auf Basis Doppelzimmer

Vollpension

Eintritte und Gebühren inkl. Schimpansen- und Gorilla-Trackings

Visumgebühren

Trinkgelder für lokale Leistungsträger

Fachvorträge und Begleitung durch Daniel C. Hänni an 14 Reisetagen

Begleitung durch lokale, Englisch sprechende Reiseleiter

Nicht inbegriffen

Impfungen, Versicherungen, Persönliche Auslagen

Getränke

Organisation und Bedingungen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Detailprogramm, Informationen und Buchung

cotravel DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26, 4001 Basel Tel. 061 308 33 00 cotravel@cotravel.ch, www.cotravel.ch