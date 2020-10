Livia Leu stellt sich vor

Bundesrat Ignazio Cassis bestätigt, was in den letzten Tagen durchgesickert: Die bisherige Schweizer Botschafterin in Paris wird neue Chefunterhändlerin für die Verhandlungen mit der EU. Livia Leu übernimmt per sofort. Es ist eine Rochade, Roberto Balzaretti übernimmt Leus Posten in Paris.

Bestätigt, was in den letzten Tagen durchgesickert ist: Laut Bundesrat Ignazio Cassis übernimmt Livia Leu den Posten von Roberto Balzaretti per sofort. Bild: Screenshot Bundesrat/Youtube

Leu bedankte sich am Mittwoch vor den Medien für das Vertrauen der Schweizer Regierung. Sie freue sich auf ihren neuen Posten, wisse aber auch, wie viel Verantwortung damit verbunden sei. Als langjährige Botschafterin in Frankreich, einem der wichtigsten EU-Länder, habe sie die nötige Erfahrung.

Das Verhältnis zur EU sei ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Aussenpolitik, sagte Leu. «Wir werden in der Zukunft grossen Herausforderungen gegenüberstehen, nicht nur innerhalb Europas.»