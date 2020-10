Abo Brüssels neuer Mann in Bern «Die EU ist bereit zu einem Schritt»

Petros Mavromichalis ist EU-Botschafter in der Schweiz. Er hofft beim Rahmenabkommen auf eine klare Ansage des Bundesrates. Und er sagt, was ihn vom berühmten Freiheitskämpfer in seiner Verwandtschaft unterscheidet.