Eklat um Botschafterin im Iran – Cassis verteidigt den Tschador-Auftritt seiner Diplomatin mit Nachdruck Aussenminister Ignazio Cassis sieht im Tschador-Auftritt seiner Botschafterin im Iran nichts Negatives. Man müsse sich an die Gesetze im Gastland halten, sagt er. Philippe Reichen aus Genf

«Wichtige Orte in einem Gastland zu besuchen, ist für Diplomaten unverzichtbar», sagt der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis. Foto: Fabrice Coffini (AFP)

An Klarheit fehlte es Ignazio Cassis’ Rede zur Eröffnung der 52. Session des UNO-Menschenrechtsrats in Genf nicht. «Noch immer werden viele Menschen für freie Meinungsäusserungen inhaftiert und sogar gefoltert. Noch immer werden viele Menschen aufgrund von Schnellverfahren und erzwungenen Geständnissen hingerichtet», sagte Cassis. Zuvor hatte schon UNO-Generalsekretär António Guterres gewarnt: «Die heutige öffentliche und private Verachtung der Menschenrechte ist ein Weckruf. Dies ist der Moment, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.»

Auf der richtigen Seite der Geschichte sieht sich Bundesrat Ignazio Cassis selbstredend, auch im Umgang mit dem Iran. Doch ein Foto der Schweizer Botschafterin im Iran, die kürzlich im Tschador einen religiösen Ort besuchte, hat in weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung und der Schweizer Bundespolitik Empörung ausgelöst. Die Frage ist: Wie kann man als Schweizer Diplomatin einen Tschador tragen, obschon das iranische Regime als Reaktion auf den Freiheitskampf Frauen und Männer verschleppen, foltern und exekutieren lässt?

UNO-Generalsekretär António Guterres und der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis sind sich einig: Die Menschenrechte müssen weltweit mehr respektiert werden. Foto: Justine Lane (EPA/Keystone)

In einem Mediengespräch im Anschluss an seinen Auftritt im Menschenrechtsrat hat Cassis zum Auftritt seiner Botschafterin Stellung genommen – und die Diplomatin und die Schweizer Aussenpolitik im Iran verteidigt. Wichtige Orte im Gastland zu besuchen, sei für eine Diplomatin oder einen Diplomaten «unverzichtbar», so Cassis. «Dieses Risiko muss man eingehen. Wenn das nicht mehr möglich ist, kann man eine Botschaft auch gleich schliessen», sagte der Schweizer Aussenminister in Genf. Darüber hinaus sprach er von «medialer Desinformation», ohne in diesem Punkt jedoch konkret zu werden.

Der Iran sei nun einmal «ein islamischer Staat, an dessen Gesetze sich Diplomaten halten müssen». Auch die Schweiz erwarte von hierhin entsandten Diplomaten, dass sie sich an die hier geltenden Gesetze hielten, so Cassis weiter. Das stärkste Zeichen gegenüber dem Iran habe man gesetzt, als man eine Frau als Repräsentantin der Schweiz entsandt habe. Bezüglich der Repression gegen Vertreter der Freiheitsbewegung habe es seitens der Schweiz mehrere Interventionen gegeben. So habe er seinem iranischen Amtskollegen in New York in einem halbstündigen Gespräch nach dem Tod einer jungen Aktivistin klargemacht, dass die Todesumstände aufgeklärt werden müssten, sagte der Tessiner. Kurz vor Weihnachten habe das Aussendepartement die iranische Seite in einem Brief darauf hingewiesen, dass Exekutionen nicht geduldet würden und sofort eingestellt werden müssten.

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) fordert den Bundesrat auf, seine Politik gegenüber dem Iran grundlegend zu ändern. Der Rat debattiert heute Nachmittag eine entsprechende Erklärung. Zur Erklärung wollte sich Cassis nicht äussern und argumentierte hierbei mit der «Gewaltenteilung».



