Restaurantkritik: Sternen Walchwil ZG – Ceviche – aus dem Handgelenk geschüttelt Die Tanja-Grandits-Schülerin Noémi Bernard hat die ganze Familie in ihrem Lokal engagiert. Auf der Terrasse werden beste Fischgerichte angeboten. Aber eben nicht nur. Daniel Böniger

Quinoa sorgt fürs Knuspern: Ceviche als Vorspeise im Sternen Walchwil. Foto: Daniel Böniger

Ceviche ist in Südamerika Alltags- und damit Familiengericht. Die roh marinierte Lachsforelle, die uns Noémi Bernard an diesem ersten wirklich sommerlichen Mittag zubereitet hat, ist dies im weitesten Sinne ebenso: Schliesslich empfängt ihre Mutter Anita die Gäste draussen im Garten des Restaurants zuvorkommend. Und der Vater der Chefin, Giorgio, fungiert in der Küche als Saucier. Sehr wahrscheinlich hat er also die Finger bei diesem Gericht auch mit im Spiel gehabt. Der Sternen in Walchwil ZG ist ein Familienrestaurant im doppelten Wortsinne.