Tamedia muss 70 Millionen sparen

Corona hat das Mediengeschäft und damit auch die TX Group voll getroffen. Rückläufiger Umsatz sowie massive Goodwill-Wertberichtungen führten im Halbjahr zu einem grossen Verlust, wie die Gruppe Ende August bekannt gab. Um für die Zukunft eine nachhaltige Geschäftsbasis zu schaffen, will das Tamedia-Management in den nächsten drei Jahren 70 Millionen an Kosten einsparen. Die dafür nötigen Massnahmen sollen in den nächsten Monaten mit den betroffenen Bereichen und unter Einbezug der Sozialpartner erarbeitet werden.